അ​ഹമ്മദാബാദ്: ​ഗുജറാത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഏകതാ പ്രതിമ സന്ദർശിച്ചവരുടെ എണ്ണം 75 ലക്ഷം കടന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് മൈൻസ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് കുമാർ ​ഗുപ്ത ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. നർമദ ജില്ലയിൽ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടിന് സമീപമാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ ഏകതാ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സർദാർ പട്ടേലിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയാണ്. 182 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് പ്രതിമയ്ക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന് രാജീവ് കുമാർ ​ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ലോകസഞ്ചാരികൾ യാത്രകൾക്ക് പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ അതിലൊന്നായി ഇടംപിടിക്കാൻ പ്രതിമയ്ക്കായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The 182m tall @souindia & a slew of attractions built in Ekta Nagar have drawn nearly 75L tourists. Hon @PMOIndia, whose vision resulted in this majestic monument, rightly said that SOU is now on the list of globetrotters while chalking out their travel plans. #NationalTourismDay pic.twitter.com/HalgGqlZXu