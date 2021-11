അബുദാബി: അബുദാബി നാഷണൽ അക്വേറിയം വെള്ളിയാഴ്ച്ച പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്വേറിയം എന്ന ഖ്യാതിയുമായാണ് അക്വേറിയം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് സാഹസികത നിറഞ്ഞതും കൗതുകമുണർത്തുന്നതുമായ വിനോദങ്ങളിലേർപ്പെടാനാവും എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത. അൽ ഖാനയിലാണ് ഈ അക്വേറിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

25 ഇനത്തിലുള്ള 200 വമ്പൻ സ്രാവുകൾ, 46,000 മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയെ കാണാനാവും. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാമ്പും സമുദ്ര ജീവിവർ​ഗങ്ങളുടെ അപൂർവ കാഴ്ചകളും അക്വേറിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

Get ready to see Super Snake ONLY at the The National Aquarium



