വാരണാസിയില്‍ അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം നടക്കുന്ന ആ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി ശരത് കൃഷ്ണയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചത്. ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും ഉണര്‍ന്ന ശരത് വളരെ പെട്ടന്നായിരുന്നു അമ്മയേയും കൂട്ടി വാരണാസിക്ക് തിരിച്ചത്. ആ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നീട് തുടര്‍ച്ചകളുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രധാനമായ 22 സ്ഥലങ്ങള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഈ അമ്മയുടേയും മകന്റേയും കഥ സിനിമയാവുകയാണ്.

ബി.ടെക് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അബു എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ ഷാനി ഷാകി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓ മദര്‍ ഇന്ത്യ' ഇവരുടെ ജീവിതമാണ് പറയുന്നത്. എ ജേണി വിത്ത് മൈ മദര്‍ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈന്‍. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനാണ് തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പേ തന്നെ തങ്ങളുടെ കഥ സിനിമയാക്കാനായി ഷാനി ഷാകി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശരത് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പലരും സിനിമയാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി വന്നെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പം തോന്നിയത് ഷാനിയോടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയായ സഞ്ചാരിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പേര്‍ അറിയുന്നത്. ഒരുമാസം മുമ്പ് ദുല്‍ഖറിനെ കൊച്ചിയില്‍ വച്ച് കാണാന്‍ സാധിച്ചു. എന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈല്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്പരന്നുപോയി. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിനിമ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മ ശരിക്കും എക്‌സൈറ്റഡായിരിക്കുകയാണെന്നും ശരത് കൃഷ്ണന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

സിനിമയുടെ ജോലികള്‍ മുന്നോട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആരൊക്കെയാണ് അഭിനേതാക്കളെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ശരത് പ്രതികരിച്ചു. സിനിമയുടെ വിവരം 'സഞ്ചാരി'യുടെ പേജില്‍ ശരത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ''ഞങ്ങളുടെ യാത്രകള്‍ പുറം ലോകത്ത് അറിയിച്ച സഞ്ചാരി കുടുംബത്തിനാകട്ടെ ആദ്യത്തെ നന്ദി. ഈ യാത്രകള്‍ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കള്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഓ മദര്‍ ഇന്ത്യ എന്ന സിനിമയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും നമ്മുടെ അമ്മ ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈ വിടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ആ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാന്‍ ആവുന്നത് ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശരത് കൃഷ്ണ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

ശരത്തിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം.

