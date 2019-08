തൃശ്ശൂര്‍: പാടത്തെ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ മീന്‍പിടിക്കുന്നത് കാണാന്‍ പോയ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട മൂന്നുപേരെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷിച്ചു. മനക്കൊടിവളവില്‍ കിഴക്കുംപുറം കണ്ണനായ്ക്കല്‍ ജോര്‍ജിന്റെ മകന്‍ കെ.ജി. സുരേഷ് (50), സുരേഷിന്റെ സഹോദരന്‍ വില്‍സന്റെ മകള്‍ ആന്‍ റോസ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട സുരേഷിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്‍ രാജു, രാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിന്ധു, മരിച്ച ആന്‍ റോസിന്റെ അനിയന്‍ ഒമ്പതാംക്ലാസുകാരന്‍ എബിന്‍ വില്‍സണ്‍ എന്നിവരെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ചേറ്റുപുഴ പാടത്തെ മോട്ടോര്‍ഷെഡ്ഡിന് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30-ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അവധിദിവസമായതിനാല്‍ പാടത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞതും മീന്‍പിടിക്കുന്നതും കാണാനാണ് കുടുംബത്തോടെ ഇവര്‍ ചേറ്റുപുഴ പാടത്തെത്തിയത്. ബണ്ടിലൂടെ നടക്കവേ, എബിന്‍ കാല്‍തെന്നി വെള്ളത്തില്‍ വീണു. ഇതുകണ്ട സുരേഷ് രക്ഷിക്കാനായി ചാടി. മറ്റുള്ളവരും സഹായിക്കാനായി ശ്രമിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. കോള്‍പ്പാടത്തേക്ക് ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണിത്.

ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട, ചൂണ്ടയിടാന്‍ നിന്ന നാട്ടുകാരും പ്രദേശവാസികളും ഉടന്‍ രക്ഷിക്കാനായി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. ഒരുകിലോമീറ്ററോളം ഒഴുകിപ്പോയ ഇവരില്‍ സുരേഷിനെയാണ് അദ്യം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ, ജീവനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിറങ്ങിയവര്‍ പറയുന്നു. സുരേഷിന് ബൈപ്പാസ് സര്‍ജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുമാസമേ ആയിട്ടുള്ളു.

ഒഴുകിപ്പോയ രാജുവും സിന്ധുവും പാടത്തെ ചണ്ടിയില്‍ പിടിച്ചുകിടന്നു. ഇവരെ കയറിട്ടുകൊടുത്ത് വലിച്ചാണ് കരയ്ക്കുകയറ്റിയത്. ഇതിനിടെ എബിനെയും നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരെയും കയറ്റിയെന്നാശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ആന്‍ റോസ് കൂടി വെള്ളത്തില്‍ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് എബിന്‍ പറഞ്ഞത്. അതിനകം അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയുടെ സ്‌കൂബാ ഡൈവിങ് ടീം തൃശ്ശൂരില്‍നിന്നെത്തിയിരുന്നു. ഒടുവില്‍ രാത്രി 7.45-ഓടെയാണ് ആന്‍ റോസിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.

സുരേഷിനെ ചന്ദ്രമതി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രിയിലും ആന്‍ റോസിനെ ജൂബിലി മിഷന്‍ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ച് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം തൃശ്ശൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ ബി.ടെക് അവസാനവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ആന്‍ റോസ്. സുരേഷ് ഇലക്ട്രീഷനാണ്.

സുരേഷിന്റെ ഭാര്യ: ജെസ്‌നി. മക്കള്‍: ഫെമി, മേഘ്‌ന. മരുമകന്‍: ബിനോയ്. ആന്‍ റോസിന്റെ പിതാവ് വില്‍സന്‍ കുന്നത്തങ്ങാടി കുക്കു സ്റ്റോഴ്സ് ഉടമയാണ്. അമ്മ: പരേതയായ ജെസി. സഹോദരി: സ്റ്റെഫി റോബിന്‍.

