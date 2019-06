ആകാംക്ഷയുടെ 12 മണിക്കൂറിനൊടുവിൽ കിണറ്റിലകപ്പെട്ട പിടിയാനക്കുട്ടിക്ക് കാട്ടിലേക്ക് ശുഭയാത്ര. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറരയോടെ ആരംഭിച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനം

പൂർത്തിയായത് അർധരാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ്. ആന കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയതോടെ വനപാലകർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്കും ആശ്വാസമായി. 40 അടിയിലേറെ ആഴമുള്ള കിണറ്റിലകപ്പെട്ട പിടിയാനയെ കരയ്ക്കെത്തിക്കുക വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.

ആനയെ കിണറ്റിൽ നിർത്തിത്തന്നെ ഇരുപതടി താഴ്ച മണ്ണിട്ടുനികത്തി ബാക്കിയുള്ള ഇരുപതടിയോളം ചാലുകീറിയാണ് ആനയ്ക്ക്‌ പുറത്തേയ്ക്കെത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയത്.

തീറ്റ തേടുന്നതിനിടെ കാടുപിടിച്ചുകിടന്ന സ്ലാബ് മൂടിയ കിണറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയ ആന സ്ലാബടക്കമാണ് കിണറ്റിലേക്ക് പതിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. എന്നാൽ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ. കാട്ടാന കിണറ്റിൽ വീണെന്ന വാർത്ത വൈകീട്ടോടെയാണ് പരന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് ആനയെ കാണാനെത്തിയത്. എന്നാൽ വനപാലകരും പോലീസും ചേർന്ന് ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു. വിവിധ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് വനപാലകരുമെത്തി.



ആറരമണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം

വൈകീട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം എത്തിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. കിണറ്റിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് പതുക്കെ മൂടിത്തുടങ്ങി. ആന കിണറ്റിലുള്ളതിനാൽ ആനയുടെ ദേഹത്ത് വീഴാതെ ഏറെ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു മണ്ണിട്ടത്. മണ്ണിട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ആന പരിഭ്രാന്തയായെങ്കിലും പിന്നീട് ശാന്തയായി. ഒരു ഭാഗം മണ്ണിട്ട് കുറെയാകുമ്പോൾ ചാക്കിട്ടുകൊടുത്ത് ആനയെ മറുഭാഗത്തേക്ക് ആകർഷിച്ച് അടുത്തഭാഗത്ത് മണ്ണ് നിറയ്ക്കും. ഇപ്രകാരം ഇരുപത് അടിയോളമാണ് കിണർ നികത്തിയത്.

ബാക്കി ഇരുപതടി താഴ്ചയിൽ ആനയ്ക്ക് കരയ്ക്കുകയറാനായി ചാല് കീറുകയായിരുന്നു. മുകളിലെത്താറായപ്പോൾ ആന പലപ്പോഴും മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രത്തിന്റെ െെകയിൽ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കയറാൻ ചില ആലസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചെങ്കിലും അവസാനം സാവധാനം കരയ്ക്കുകയറി. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് കയറി.



ആനയെ ആദ്യം കണ്ടത് വർഗീസ്

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഈ വഴി വന്ന റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരൻ കോൾക്കുന്നി വർഗീസാണ് കിണറ്റിൽ ആനയെ ആദ്യം കണ്ടത്. പറമ്പിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ സമീപത്തെവിടെയോ ആനയുള്ളതുപോലെ മണംകിട്ടി. ആനകൾ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ലാബുകൾകൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരുന്ന കിണറിന്റെ ഒരു സ്ലാബ് കാണാനില്ല. കിണറ്റിൽ അനക്കവുമുണ്ട്. മ്ലാവുകൾ സ്ഥിരമായി മേയുന്ന മേഖലയാണെങ്കിലും കനമുള്ള സ്ലാബായതിനാൽ അവ കിണറിൽ വീഴാനിടയില്ലെന്നോർത്ത്‌ അടുത്തുചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വർഗീസ് ഞെട്ടിയത്... കിണറിനകത്തൊരു ആന. ഉടൻ റിസോർട്ടിലെ മാനേജരെയും ജീവനക്കാരെയും വിവരമറിയിച്ചു. അവർ വനപാലകരെയും അറിയിച്ചു. നാല്പതടിയോളം ആഴമുള്ള കിണറ്റിൽ പണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ ചാടുക പതിവായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കനമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് കിണർ മൂടിയത്. വേനൽ രൂക്ഷമായി വനത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളവും തീറ്റയും കുറയുന്നതോടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പുഴയിലേക്കും നാട്ടിൻപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങും. ഈ സമയത്ത് ചക്കയുടെയും പൈനാപ്പിളിന്റെയും മണവും മധുരവും ആനകളെ ഏറെ ആകർഷിക്കും. മണംപിടിച്ച് തീറ്റയ്ക്കായി അവ തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്തിയതാകാം ഈ പിടിയാനയും.



കിണറ്റിലേക്ക് തീറ്റയായി ചക്കയും ഈറ്റയിലയും

കിണറിൽ മണ്ണിടിച്ചിറക്കുന്ന ജോലികൾക്കിടെ ഇടവേളകളിൽ ആനയ്ക്ക് തീറ്റകൊടുക്കും. ചക്കകൾ മുറിച്ച് കഷണങ്ങളാക്കിയതും ഈറ്റയിലയുമാണ് ഈ സമയത്ത് ആനയുടെ ഭക്ഷണം. ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവും ആനയുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിക്കും. നിരവധി ചക്കകളും ഈറ്റയിലയുമാണ് ആനയ്ക്കായി എത്തിച്ചത്. അവസാനമായപ്പോഴേക്കും തുമ്പിക്കൈ കുലുക്കി ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു തീറ്റ.



ആന ആരോഗ്യവതി

ഇരുപത് മണിക്കൂറിലേറെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നതിനാലും ചെളിവെള്ളമായതിനാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുമുള്ള ചെറിയ അവശതയൊഴിച്ച് ആന പൊതുവേ ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു.

കരയ്ക്ക് കയറി കുറച്ചുസമയം ഈ പ്രദേശത്തുതന്നെ നിന്ന് തീറ്റയെടുത്തശേഷം പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെ ആന പുഴയിലേക്കിറങ്ങി. ഈ സമയമത്രയും വിവിധ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കി ആനക്കൂട്ടം ചാലക്കുടിപ്പുഴയുടെ മറുകരയിൽ കാവലുണ്ടായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ കൂടെപ്പിറപ്പ് എത്തുന്നതും നോക്കി.



ജാഗ്രതയോടെ വനപാലകർ

കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് ജാഗ്രതയോടെയായിരുന്നു വനപാലകരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും. ആന കിണറ്റിൽ വീണ വിവരമറിഞ്ഞ് വാഴച്ചാൽ ഡി.എഫ്.ഒ. എസ്.വി. വിനോദ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. ചാർപ്പ റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. അതിരപ്പിള്ളി എസ്.ഐ. സുജിത്ത് ജി. നായർ, റെയ്‌ഞ്ച് ഓഫീസർമാരായ നിധിൻലാൽ, അജികുമാർ എന്നിവരും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്ത്രീജീവനക്കാരടക്കമുള്ള വനപാലകരും പുലർച്ചെ വരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

Content highlights: 12 rescue hours for elephant at thrissur, safe journey after