കോവളം: ഒറ്റക്കാലിൽ ജീവിതം താങ്ങിനിർത്തുന്ന അനിൽകുമാറെന്ന 54-കാരന് മുച്ചക്രവണ്ടി സ്വന്തമാക്കണമെന്നത് ഒരു സ്വപ്നമാണ്. വിഴിഞ്ഞം റോഡിലെ ആഴാകുളത്ത് മീൻവിൽപ്പന നടത്തിയാണ് വെള്ളാർ കണ്ണംകോട് സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാർ നിത്യജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്.

കടുത്ത പ്രമേഹത്തെത്തുടർന്ന് വലതുകാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുവർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇത്. ഭാഗ്യവശാൽ കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരുവർഷം മുമ്പ് ഇടതുകാലിന് ശക്തമായ കാലുവേദനയും നീരും കൂടിയതോടെ അവശനിലയിലായി. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രക്തയോട്ടം നിലച്ചതിനാൽ മുട്ടിനു താഴെവച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റി. ആശുപത്രിവാസത്തിനുശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ, നിത്യചെലവിന് പണമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അനിൽകുമാർ വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് മീനെടുത്ത് വിൽപ്പന തുടങ്ങി. രാവിലെ മുതൽ വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെയുള്ള മീൻകച്ചവടത്തിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ചുള്ള വരുമാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വരുമാനത്തിൽ അനിലിന്റെ ഉപജീവനം മുന്നോട്ടടുപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല.

നടക്കാനാവാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് മീൻവാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പ്രമേഹത്തെത്തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. കണ്ണംകോടുള്ള വാടകവീട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇതിനായി രണ്ടും മൂന്നും തവണ പോകേണ്ടിവരും. മീൻ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നല്ലൊരു വിഹിതം ഓട്ടോയാത്രയ്ക്ക് നൽകേണ്ടിവരും. കച്ചവടത്തിൽനിന്ന് മിച്ചംപിടിച്ച് ഒരു മുച്ചക്രവാഹനം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മീൻവിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം മരുന്ന് അടക്കമുള്ള ചെലവിനും തികയുന്നില്ല. ഏക മകളാണ് അനിൽകുമാറിന് തണലായുള്ളത്. വലതുകാലിനും ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ സംബന്ധിയായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് അനിൽകുമാറിന് ആഗ്രഹം. ഇതിനായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും കച്ചവടത്തിനുമായി മുച്ചക്രം ലഭിക്കണമെന്നാണ് അനിൽകുമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുമനസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അനിൽ.

Content Highlights: the man who works hard to make his dream real