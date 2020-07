കടയ്ക്കാവൂർ : വീട്ടുമുറ്റത്തെ മുപ്പത്‌ അടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ കൈക്കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിൽച്ചാടി പതിനേഴുകാരൻ രക്ഷിച്ചു. ചാവടിമുക്ക്, പുതുശ്ശേരിമഠത്തിൽ ഷാജിയുെടയും ചന്ദ്രികയുടെയും മകൻ ഷൈജുവാണ് സാഹസികമായി പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിൽനിന്നു മുങ്ങിയെടുത്ത് കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്.

കടയ്ക്കാവൂർ ചാവടിമുക്ക് ആയുർവേദാശുപത്രിക്കു സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്ത് 12-ാം വാർഡിൽ ചാവടിമുക്കിനു സമീപം നമ്പ്യാതിവിളയിൽ ബിജുവിെന്റയും രമ്യാകൃഷ്ണന്റെയും മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള മകൻ കാശിനാഥനാണ് അബദ്ധത്തിൽ അമ്മയുടെ കൈയിൽനിന്നു വഴുതി വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ വീണത്.

കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാനായി എണ്ണ തേച്ചശേഷം തിണ്ണയിൽ വച്ചിരുന്ന ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാനായി കുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ കൈയിൽനിന്നു വഴുതി കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണത്. ഇതു കണ്ട് അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ ബോധരഹിതയായി വീണു. കരച്ചിൽ കേട്ട് സമീപവാസികളായ സ്ത്രീകൾ ഓടിക്കൂടിയെങ്കിലും നിസ്സഹായരായിരുന്നു. വീട്ടമ്മയുടെ സഹോദരീഭർത്താവ് കിണറ്റിലിറങ്ങാൻ നടത്തിയ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു.

അയൽവാസിയായ ഷൈജു ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ ഷൈജു കിണറ്റിൽ മുങ്ങി കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്തു. നിറയെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന കിണർ പുല്ലു വളർന്ന് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെയുംകൊണ്ട് ഷൈജു ഒറ്റയ്ക്കുതന്നെ കിണറിനു മുകളിലെത്തി. അപ്പോഴേക്കും വിവരമറിഞ്ഞ് കടയ്ക്കാവൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

കുഞ്ഞിനെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിനിെട സമീപത്തെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ മനു സ്ഥലത്തെത്തി. ബോധരഹിതനായ കുഞ്ഞിന് മനു പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി. തുടർന്ന് ചെറിയ അനക്കം കിട്ടിയ കുഞ്ഞിനെ മനു ആംബുലൻസിൽ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

അവിടെനിന്ന് എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും മൂന്നുദിവസം നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞദിവസം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു.

ആദരിച്ചു

കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം ജീവൻ നോക്കാതെ മുങ്ങിയെടുത്ത ഷൈജുവിനെ കടയ്ക്കാവൂർ പോലീസ് ബുധനാഴ്ച ആദരിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈ.എസ്.പി. സുരേഷ്‌ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടയ്ക്കാവൂർ സി.ഐ. ആർ.ശിവകുമാർ, എസ്.ഐ. വിനോദ് വിക്രമാദിത്യൻ, എ.എസ്.ഐ. മഹേഷ്, സീനിയർ സി.പി.ഒ. ജുഗുനു, ഡീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights: Seventeen-year-old Shaiju rescued the infant from the well