ആറ്റിങ്ങൽ: സുധീഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു കാരണം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയെന്ന് പോലീസ്. ഒരേ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട അയൽവാസികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ചെറിയ അടിപിടിയാണ് കുടിപ്പകയായി വളർന്ന് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

പ്രദേശത്ത് ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലഹരിവ്യാപാരത്തിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സുധീഷും അറസ്റ്റിലായവരും. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട കോരാണി ആലപ്പുറംകുന്ന് സ്വദേശികളും അയൽവാസികളുമായ ഷിബിൻ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ തമ്മിൽ അടിപിടിയുണ്ടായി. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഷിബിനെ സുധീഷ് ഉണ്ണിയും ശ്രീജിത്തിനെ വിമൽകുമാറും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി.

പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻവേണ്ടി സുധീഷ് ഉണ്ണി വിമലിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. എന്നാൽ, ഒത്തുതീർപ്പിന് പകരം സുധീഷ് ഉണ്ണിയും സംഘവും വിമലിനെ മർദിക്കുകയാണുണ്ടായത്. വിമലിനെ മർദിച്ച സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഖിൽ, വിഷ്ണു എന്നിവരെ ഊരുപൊയ്ക മങ്കാട്ടുമൂലയിൽ ആറിന് വൈകീട്ട് 4.30- ന് വിമൽകുമാറും സംഘവും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചു. ഈ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സുധീഷ്. വിമൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. എന്നാൽ, സുധീഷ് ഒളിവിൽപ്പോയി. ഒളിവിൽക്കഴിയുമ്പോഴാണ് സുധീഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

മങ്കാട്ടുമൂലയിൽ വെട്ടേറ്റ അഖിലും വിഷ്ണുവും ഒട്ടകം രാജേഷിന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. തന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആക്രമിച്ചതിനു പകരം വീട്ടാനാണ് ഒട്ടകം രാജേഷ് രംഗത്തിറങ്ങിയതും സുധീഷ് ഉണ്ണിയുമായി ചേർന്ന് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും.ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ആളുകളെ സജ്ജമാക്കിയതും ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നടപ്പാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കിയതും ഒട്ടകം രാജേഷാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

ഒട്ടകം രാജേഷിനെതിരേ 28 കേസുകൾ: രണ്ടുവർഷമായി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

സുധീഷ് വധത്തിനു പുറമേ രണ്ട് കൊലപാതകക്കേസുകളുൾപ്പെടെ 28 കേസുകളുള്ള കൊടുംകുറ്റവാളിയാണ് ഒട്ടകം രാജേഷെന്ന് പോലീസ്. കഠിനംകുളം, മംഗലപുരം, ചിറയിൻകീഴ്, പോത്തൻകോട്, ആറ്റിങ്ങൽ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കേസുകളുള്ളത്. കഠിനംകുളം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2004 ലും മംഗലപുരം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2009 ലും നടന്ന കൊലപാതകക്കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുവർഷമായി ഇയാൾ പുതിയ കേസുകളിലൊന്നിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പണം വാങ്ങിയശേഷം മറ്റ് സംഘങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതിയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

അറസ്റ്റിലായത് 11 പേർ; ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കും

പോത്തൻകോട് സുധീഷ് വധക്കേസിൽ നിലവിൽ 11 പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടകം രാജേഷിന്റെ അറസ്റ്റോടെ ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരെയെല്ലാം പോലീസിന് പിടികൂടാനായി. സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കൂടി അറസ്റ്റുചെയ്യുമെന്നും ഡി.ഐ.ജി. സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുദിൻ പറഞ്ഞു.

ഒന്നാംപ്രതി മങ്കാട്ടുമൂല എസ്.എസ്.ഭവനിൽ സുധീഷ് ഉണ്ണി (മങ്കാട്ടുമൂല ഉണ്ണി-29), രണ്ടാംപ്രതി ചിറയിൻകീഴ് അഴൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വിളയിൽവീട്ടിൽ രാജേഷ് (ഒട്ടകം രാജേഷ്-36), മൂന്നാംപ്രതി കുടവൂർ ഊരുക്കോണം ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ ശ്യാംകുമാർ (മുട്ടായി ശ്യാം-29) ചിറയിൻകീഴ് ശാസ്തവട്ടം മാർത്താണ്ഡംകുഴി സുധീഷ് ഭവനിൽ നിധീഷ് (മൊട്ട-27), ശാസ്തവട്ടം സീനഭവനിൽ നന്ദീഷ് (ശ്രീക്കുട്ടൻ-23), കണിയാപുരം മണക്കാട്ടുവിളാകം പറമ്പിൽവീട്ടിൽ രഞ്ജിത് (പ്രസാദ്-28), തോന്നയ്ക്കൽ കുഴിന്തോപ്പിൽവീട്ടിൽ ജിഷ്ണു (കട്ട ഉണ്ണി-22), കോരാണി വൈ.എം.എ. ജങ്ഷൻ വിഷ്ണുഭവനിൽ സൂരജ് (വിഷ്ണു-23), മുദാക്കൽ ചെമ്പൂര് കുളക്കോട് പുത്തൻവീട്ടിൽ സച്ചിൻ (24), കുടവൂർ കട്ടിയാട് കല്ലുവെട്ടാൻകുഴിവീട്ടിൽ അരുൺ (ഡമ്മി-23), പിരപ്പൻകോട് തൈക്കാട് മുളങ്കുന്ന് ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ ശ്രീനാഥ് (നന്ദു-21) എന്നിവരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവർ.

കല്ലൂരെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പു നടത്തി

കല്ലൂരിൽ സുധീഷിന്റെ കൊലപാതകക്കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റിലായ രണ്ടാം പ്രതിയും കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനുമായ ഒട്ടകം രാജേഷിനെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക്‌ സംഭവം നടന്ന കല്ലൂരിലെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പു നടത്തി. വെട്ടിയ കാൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കല്ലൂർ ജങ്ഷനിലെത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയത്. ഒട്ടകം രാജേഷിനെ ചോദ്യംചെയ്തതിൽ നിന്നും ചിറയിൻകീഴ് ശാസ്തവട്ടത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിൽനിന്നും വെട്ടാനുപയോഗിച്ച വെട്ടുകത്തി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലരമണിയോടെയാണ് പ്രതിയെ ശാസ്തവട്ടത്ത് എത്തിച്ചത്. പോത്തൻകോട് എസ്.എച്ച്.ഒ. ശ്യാം കെ., എസ്.ഐ. വിനോദ് വിക്രമാദിത്യൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയത്.

