തിരുവനന്തപുരം: നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്‌സേയുടെ പ്രസംഗം പോലീസുകാരുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ പങ്കുവെച്ച എ.എസ്.ഐ.ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം.

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള എ.എസ്.ഐ. രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയെ തൃശ്ശൂരിലേക്കാണു മാറ്റിയത്.

നേരത്തേ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേയാണ് സ്ഥലംമാറ്റം.

