മുംബൈ: ഇന്ത്യയില്‍ 5 ജി സേവനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ആറാം തലമുറ ടെലികോം ടെക്‌നോളജിക്കായി (6 ജി) പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെച്ച് റിലയന്‍സ് ജിയോ. ഫിന്‍ലന്‍ഡിലെ ഓലു സര്‍വകലാശാലയുമായി ചേര്‍ന്ന് 6 ജിയില്‍ ഗവേഷണവികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനാണ് ജിയോ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രതിരോധം, വാഹനമേഖല, വ്യാവസായിക യന്ത്രഭാഗങ്ങള്‍, ഉപഭോക്തൃ ഉത്പന്നങ്ങള്‍, സ്മാര്‍ട്ട് ഡിവൈസുകള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ 6 ജി അധിഷ്ഠിത സേവനം ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാനാണ് ഓലു സര്‍വകലാശാലയുടെ പദ്ധതി. 2018-ല്‍ തുടങ്ങിയ ജിയോ എസ്റ്റോണിയ വഴിയാണ് റിലയന്‍സ് ഗവേഷണത്തില്‍ പങ്കാളിയാവുക.

പദ്ധതിക്കായി കംപ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്വേറുകളും സോഫ്റ്റ്വേറുകളും രൂപകല്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കുന്നത് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയിരിക്കും.ആഗോളതലത്തില്‍ ഇതിനകം പല ടെലികോം കമ്പനികളും 5 ജി സേവനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

6 ജി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ക്കും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ജിയോ കടന്നുവരുന്നത്. സെക്കന്‍ഡില്‍ ഒരു ടെറാബൈറ്റ് സ്പീഡാണ് 6 ജിയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും 6 ജി സാങ്കേതികവിദ്യ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കുമായി വിവിധ പ്രവര്‍ത്തകസമിതികളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

