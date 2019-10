ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗമുള്ളത് എയര്‍ടെല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കിലെന്ന് ഓപ്പണ്‍ സിഗ്നല്‍ മൊബൈല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് എക്‌സ്പീരിയന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 9.6 എംബിപിഎസ് വേഗമാണ് എയര്‍ടെലിനുള്ളത്. വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയാണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍. അതേസമയം രാജ്യത്ത് 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോയാണ് മുന്നില്‍. ഈ വിഭാഗത്തില്‍ എയര്‍ടെല്‍ നിലമെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

3ജി, 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്കുകളില്‍ 9.6 എംബിപിഎസ് വേഗമാണ് എയര്‍ടെല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുന്നിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും ഒരു എംബിപിഎസ് കുറവാണ് ഇത്തവണ. ഐഡിയയ്ക്കും വോഡഫോണിനും യഥാക്രമം 7.9 ഉം 7.6 ഉം ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗതയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ നടത്തിയത്.

4ജിയില്‍ എയര്‍ടെലിന്റെ ശരാശരി വേഗം 10 എംബിപിഎസ് ആണ്. വോഡഫോണിന്റെയും ഐഡിയയുടെയും ശരാശരി വേഗം യഥാക്രമം 9.7 ഉം 9.2 ഉം ആണ്. 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നല്‍കുന്നവരാണെങ്കിലും ജിയോ നെറ്റ് വര്‍ക്കിലെ ശരാശരി ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗം 6.7 എംബിപിഎസ് മാത്രമാണ്.

3ജി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് മാത്രമെടുത്താല്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ആണ് മുന്നില്‍. 3.1 എംബിപിഎസ് ആണ് ബിഎസ്എന്‍എലിന്റെ 3ജി ഡൗണ്‍ലോഡ് വേഗം. 2.8 എംബിപിഎസ് ഉള്ള വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയാണ് രണ്ടാമത്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ എയര്‍ടെലുമുണ്ട്.

97.8 ശതമാനം 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്കുമായി ജിയോയാണ് 4ജി സേവനമൊരുക്കുന്നതില്‍ മുന്നില്‍. 90 ശതമാനവുമായി എയര്‍ടെല്‍ മുന്നേറിവരികയാണ്. 4ജിയില്‍ ഐഡിയയുടെ സ്‌കോര്‍ 89.7 ശതമാനമാണ്. വോഡഫോണിന്റേത് 87.9 ആണ്.

അപ്‌ലോഡ് വേഗത്തില്‍ ഐഡിയയാണ് മുന്നില്‍ 3.2 എംബിപിഎസ് ആണ് ഐഡിയയുടെ അപ് ലോഡ് വേഗം. വോഡഫോണിന് 3.1 എംബിപിഎസും, എയര്‍ടെലിന് 2.4 എംബിപിഎസും, ജിയോയുടേത് 2.1 എംബിപിഎസുമാണ്. ബിഎസ്എന്‍എലിന് വെറും 0.9 എംബിപിഎസ് മാത്രമാണ് അപ് ലോഡ് വേഗം.

ഓണ്‍ലൈനില്‍ വീഡിയോ കാണുവാന്‍ മികച്ച നെറ്റ് വര്‍ക്ക് എയര്‍ടെല്‍ ആണ്. 100 ല്‍ 53 മാര്‍ക്കാണ് ഓപ്പണ്‍ സിഗ്നല്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ എയര്‍ടെലിന് നല്‍കുന്നത്. വോഡഫോണിന് 48 ഉം ഐഡിയയ്ക്ക് 47.1 ഉം, ജിയോക്ക് 46 ഉം ആണ് മാര്‍ക്ക്.

ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴിയുള്ള വോയ്‌സ് കോള്‍ മികവില്‍ എല്ലാ ടെലികോം കമ്പനികളും പിന്നിലാണ്. അതായത് വാട്‌സാപ്പ്, സ്‌കൈപ്പ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മെസഞ്ചര്‍ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴിയുള്ള വോയ്‌സ് കോള്‍ ഗുണമേന്മയില്‍ എല്ലാ ടെലികോം കമ്പനികളും പിന്നിലാണ് എന്ന് ഓപ്പണ്‍ സിഗ്നല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

