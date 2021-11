ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോളതലത്തില്‍ പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം 5ജി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇനിയും 5ജി തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനിടയില്‍ ദേശനിര്‍മിതമായ 6ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയില്‍.

2023-ലോ 2024-ലോ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 6ജി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. അത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിനിമയ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി. കാര്യ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ്.

ഫിനാന്‍ല്‍ ടൈംസും ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസും സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വെബിനാറിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇന്ത്യയില്‍ ഇതിനകം തന്നെ 6ജിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും 2023 അവസാനമോ 2024-ലോ അത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ താമസിയാതെ തന്നെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുമെന്നും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടെ അടുത്തവര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ നടപടികള്‍ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തവര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ അത് പൂര്‍ത്തിയാവും. 2022 രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ലേലം ആരംഭിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

