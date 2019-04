ഫോണുകളിലേക്കല്ല ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക്. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഫോണില്‍ തന്നെ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ഞങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ടൈം 100 സമ്മിറ്റില്‍ നടന്ന അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന, നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം നല്‍കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അശ്രദ്ധമായി സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്യാനും ഫോണ്‍ തുടര്‍ച്ചയായി എടുക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്.

ഓരോ സമയും നിങ്ങള്‍ ഫോണ്‍ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ഒരാളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ കണ്ണുകളെടുക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഫോണിലേക്കാണ് നിങ്ങള്‍ നോക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് തെറ്റാണ്. ആളുകള്‍ അവരുടെ ഫോണ്‍ എല്ലായിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞു.

അതേസനയം സാങ്കേതിക വിദ്യ കര്‍ശനമായ നിയമനടപടികളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുമെന്നും അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യൂറോപ്പിലെ ജിഡിപിആര്‍ നിയമത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ജിഡിപിആര്‍ ശരിയായ പാതയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണെന്നും ആ നിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് തുടരണം സാങ്കേതിക വിദ്യ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവര സ്വകാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ആപ്പിളിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കാനാവില്ല. പൊതു സ്വകാര്യമേഖലകളും അക്കാദമികരംഗവും വലിയ പ്രശ്‌നപരിഹാരങ്ങള്‍ക്കായി ഒന്നിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ആപ്പിളിന് പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ കമ്മറ്റികളില്ലെന്നും. അത്തരത്തില്‍ ചുരുക്കം ചില സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കും ആപ്പിള്‍ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

