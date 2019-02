ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോമോ ചലഞ്ച് വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബ് കിഡ്‌സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളില്‍ മോമോ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണിവയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

കുട്ടികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവനെടുക്കാം എന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് നല്‍കുന്നത്. യൂട്യൂബ് കിഡ്‌സ് പോലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ജപ്പാനീസ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ആയ മിഡോരി ഹയാഷിയുടെ പ്രശസ്തമായ ശില്‍പത്തിന്റെ മുഖമാണ് ഈ വീഡിയോകള്‍ക്കൊപ്പം മോമോയുടെ മുഖചിത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും മെലിഞ്ഞ ശരീരവും വിളറിയ നിറവുമുള്ള കഥാപാത്രം ആദ്യ ഗെയിമില്‍ തന്നെ കുട്ടികളില്‍ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു

നിരവധി കുട്ടികള്‍ മോമോ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുടെ ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ യൂറ്റായിലുള്ള ടൂലയിലുള്ള സാറാ മര്‍ഖാം എന്ന മാതാവ് തന്റെ മകന്‍ നിരന്തരമായി ദുഃസ്വപ്‌നം കാണ്ടു ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണമന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മോമോ വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്‍പെടുന്നത്. മോമോയെ കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും കേട്ടുപരിചയിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ അവയെ കുറിച്ച് ഓണ്‍ലൈനില്‍ തിരയുകയാണ്. ഗൂഗിള്‍ വോയ്‌സ് സെര്‍ച്ച് സംവിധാനം വഴി കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇതിന് എളുപ്പം സാധിക്കുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് സാറയുടെ മകന്‍ മോമോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷം ആ രൂപം അവന്റെ മനസിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു.

മോമോ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു അഞ്ചുവയസുകാരി തന്റെ മുടിമുറിച്ചുവെന്ന് ഡെയ്‌ലിമെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മുടി മുറിക്കാനും കഴുത്തില്‍ കത്തിവെക്കാനും സ്വയം തീ കൊളുത്താനുമെല്ലാം ഇത്തരം വീഡിയോകള്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'മോമോ നിങ്ങളെ കൊല്ലാന്‍ പോവുകയാണ് (momo going to kill you) എന്ന വരികളുള്ള ഒരു പാട്ടും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത്.

എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കപ്പെടാവുന്നവരാണ് കുട്ടികളെന്ന് ശിശു മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ദനായ ഡഗ്ലസ് ഗോള്‍ഡ്‌സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു. യൂട്യൂബ് പോലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ഇത്തരം വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, നിരവധി കുട്ടികള്‍ ഇതിനോടകം ഈ വീഡിയോയുടെ ഇരയായിട്ടുണ്ടാവും.

കുട്ടികള്‍ എന്തെല്ലാം ആണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ കാണുന്നതെന്ന് സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷണം. ഓണ്‍ലൈനില്‍ കുട്ടികള്‍ സുരക്ഷിധരാണെന്ന് കരുതരുത്. അവര്‍ സുരക്ഷിതരല്ല. മാതാപിതാക്കള്‍ അവരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉപയോഗത്തിന് മേല്‍നോട്ടം നല്‍കുന്നതാണ് നല്ലത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വാട്‌സാപ്പ് വഴി മോമോ ചലഞ്ച് പ്രചരിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അജ്ഞാത നമ്പറുകളില്‍ നിന്നും മോമോയുടെ മുഖ ചിത്രത്തോടുകൂടി വരുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ആളുകളെ കെണിയിലാക്കുകയും അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഹാക്കിങ് ഉള്‍പടെയുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

യൂട്യൂബ് വഴി മോമോ വീണ്ടും പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അമേരിക്കയിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്ട.

Content Highlights: Viral 'MoMo Challenge' encouraging child suicide terrifies Utah kids