അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയില്‍ കുപ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഏരിയ 51 എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ രഹസ്യമറിയാന്‍ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇവന്റിന്റെ ആഹ്വാനം നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. അതിനായി നിശ്ചയിച്ച തീയ്യതിയാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 20, അതായത് ഇന്ന്.

ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഈ മാര്‍ച്ചിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തമാശയ്ക്കായി ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച ഇവന്റ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പേജ് ഉടമകളുടെ കൈവിട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കഥകളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസില്‍ കാലങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇടമായിരുന്നതിനാലാവണം. ആ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇവന്റിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഷെയറായും ചര്‍ച്ചകളായും ട്രോളുകളായും ഇവന്റ് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ വൈറലായി. തമാശയില്‍ തുടങ്ങിയ പരസ്യം ഗൗരവതരമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വഴിവെച്ചു. ഇവന്റില്‍ പങ്കെടുക്കാമെന്നേറ്റ് 28 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നേവാഡയെന്ന അമേരിക്കയിലെ മരുഭൂമി നഗരം ജാഗ്രതയിലാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആള്‍ക്കൂട്ടം പ്രവേശിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. എങ്കിലും ഇവിടേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാനെത്തുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നേവാഡയിലെ റേച്ചൽ, ഹൈക്കോ നഗരങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ.

നേവാഡയിലെ റേച്ചൽ നഗരത്തിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റിൽ ഏജന്റ് 51 ലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാനെത്തുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബോര്‍ഡുകൾ. Image: Gettyimages

ഏരിയ 51 യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ കീഴിലുള്ള സൈനികത്താവളമാണ്. വിമാന പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കുമായാണ് ഇവിടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥലം ഏറെ നാളുകളായി രഹസ്യമാക്കിവെച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍. ഇവിടെ അജ്ഞാത വിമാനങ്ങള്‍ കണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടയാക്കി. ഈ സമയത്താണ് ഏരിയ 51 എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങള്‍ വരുന്നത്.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തും ശീതയുദ്ധകാലത്തും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഏരിയ 51. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യവും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകത നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ എക്സ് ഫയലില്‍ പെടുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള രഹസ്യ രേഖകളെയാണ് എക്സ് ഫയല്‍ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇവിടം അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ അതീവ രഹസ്യ ആയുധകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നും അടക്കമുള്ള വിചിത്രങ്ങളും യാതൊരു ആധികാരികതയുമില്ലാത്തതുമായ കഥകള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈ കഥകള്‍ നല്‍കുന്ന ആശ്ചര്യമാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇവന്റിന് സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തത്.

എന്തായാലും സൈനികരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈപ്രദേശത്തേക്ക് കൂട്ടമായുള്ള കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായാല്‍ അത് എങ്ങനെ അധികൃതര്‍ നേരിടുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

