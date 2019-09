ഇന്ത്യയുടെ ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യ ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എയറോസ്‌പേസ് മെഡിസിന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് ഗഗന്‍യാന്‍. കായിക പരീക്ഷകള്‍, ലാബ് ടെസ്റ്റുകള്‍, ക്ലിനിക്കല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍, റേഡിയോളജിക്കല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍, മാനസികാരോഗ്യ പരിശോധന എന്നീ ഘട്ടങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാവാന്‍ യോഗ്യതയുണ്ടാവുക.

2022 ല്‍ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുള്ള ഗഗന്‍യാന്‍ പേടകം വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി. നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഈ പദ്ധതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഓ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.ശിവന്‍ പറഞ്ഞു.

10000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ഇന്ത്യ ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ 300 കി.മി-400 കി.മി. ദൂരപരിധിയിലുള്ള ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്കാണ് ഗഗന്‍യാന്‍ പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക.

ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ആളില്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു വിക്ഷേപണവും ഐഎസ്ആര്‍ഓ നടത്തും.

ഈ വര്‍ഷം നവംബറോടെ നാല് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ റഷ്യയില്‍ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. മോസ്‌കോയിലെ യുറി ഗഗാറിന്‍ കോസ്‌മോനട്ട് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലാണ് പരിശീലനം. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികള്‍ അടുത്ത എട്ട് മാസത്തോളം ഇന്ത്യയിലും പരിശീലനം നേടും.

