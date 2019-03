അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് പറ്റിയ ഒരബദ്ധം. ആപ്പിള്‍ സിഇഓ ടിംകുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയിലെ സാങ്കേതിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടക്കിടെ ഉരസാറുള്ള ട്രംപിനെ കളിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത്.

വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിനിടെ ടിം കുക്കിനെ 'ടിം ആപ്പിള്‍' എന്നാണ് ട്രംപ് വളിച്ചത്. മനപ്പൂര്‍വമോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല. എന്നാല്‍ ടിം കുക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ തന്റെ പേരങ്ങ് മാറ്റി. കുക്ക് മാറ്റി ആപ്പിള്‍ എന്നാക്കി. അതായത് ' ടിം ആപ്പിള്‍'

പേര് മാറ്റം കൊട്ടിഘ്‌ഗോഷിച്ച് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ടിം കുക്കിന്റെ പേര് മാറ്റം ആപ്പിള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ വേഗം അറിഞ്ഞു. കാരണം പേരിനൊപ്പമുള്ള 'കുക്ക്' ഒഴിവാക്കി ആപ്പിളിന്റെ ലോഗോയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇത് ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ മാത്രമേ കാണാനാവൂ. മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഈ ലോഗോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ചതുരം മാത്രമേ കാണൂ.

എന്നാല്‍ ടിം കുക്കിനെ ടിംആപ്പിള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്. യോഗം ചേര്‍ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ ടിം, ആപ്പിള്‍ എന്നീ വാക്കുകളെ ട്രംപ് വേര്‍തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വാക്കുകളും ട്രംപ് ചേര്‍ത്ത് വിളിക്കുകയായിരുന്നില്ലെന്നും വേര്‍തിരിച്ച് പറഞ്ഞ് പരാമര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ.

Content Highlights: Apple CEO Tim Cook changes his Twitter name to tim Apple