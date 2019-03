ഓണ്‍ലൈനില്‍ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കര്‍ശന നടപടിയുമായി യൂട്യൂബ്. 18 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്കുള്ള കമന്റുകള്‍ യൂട്യൂബ് നിര്‍ത്തലാക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകളുടെ കീഴില്‍ പീഡോഫിലുകള്‍ (കുട്ടികളോട് ലൈംഗികതാല്‍പര്യം കാണിക്കുന്നവര്‍) വ്യാപകമായി അശ്ലീല കമന്റുകള്‍ ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ബ്രാന്റുകള്‍ യൂട്യൂബിന് പരസ്യം നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറിയിരുന്നു.

അശ്ലീല കമന്റുകള്‍ വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്ക് മാത്രമായി നേരത്തെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കമന്റുകള്‍ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോകള്‍ക്കും കമന്റുകള്‍ ഇടാന്‍ സാധിക്കില്ല. വരും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുതിയ മാറ്റം നിലവില്‍ വരുമെന്ന് യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞു.

യൂട്യൂബിലെ കമന്റ് സൗകര്യം പീഡോഫിലുകള്‍ അശ്ലീല കമന്റുകള്‍ക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നായിരുന്നു യൂട്യൂബ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ എടി ആന്റ് ടി, ഹാസ്‌ബ്രോ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ യൂട്യൂബില്‍ നിന്നും അവരുടെ പരസ്യം പിന്‍വലിച്ചു.

ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള കമന്റ് ബോക്‌സ് താനെ നിഷ്‌ക്രിയമാവുമെന്ന് യൂട്യൂബ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കള്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളും ഇതില്‍ പെടും.

നേരത്തെ മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ അശ്ലീല കമന്റുകള്‍ക്കിടയാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് അതില്‍ ഉള്ളതെങ്കില്‍ കമന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികളുടേയും കൗമാരക്കാരുടേയും വീഡിയോകള്‍ക്കെല്ലാം ഉള്ള കമന്റുകള്‍ ഇനി പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കും.

പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അല്‍ഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് വീഡിയോയിലെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതും കമന്റ് ബോക്‌സ് പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കുന്നതും.

എന്നാല്‍ ചില ചാനലുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി കമന്റ് ബോക്‌സുകള്‍ തുറന്നുകൊടുക്കും. വിശ്വാസയോഗ്യരായ അറിയപ്പെടുന്ന യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പ്രശസ്തരായ യൂട്യൂബര്‍മാര്‍ക്കുമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ വീഡിയോകളും നിരന്തരം പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കും.

അശ്ലീല കമന്റുകള്‍ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനവും യൂട്യൂബ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ദോഷകരമായ നിരവധി യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ യൂട്യൂബ് ഇതിനോടകം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കമന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കുന്നത് ചാനലിന്റെ വളര്‍ച്ചയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക യൂട്യൂബ് ചാനലുടമകള്‍ക്കുണ്ട്.

