വാട്‌സാപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ 'സ്വകാര്യ സ്വഭാവം' തുടരുമെന്നും പരസ്യ ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇടമാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കമ്പനി. വ്യാജവാര്‍ത്തകളുടെ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വാട്‌സാപ്പ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലും രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിലുള്ള ചാറ്റിലും എന്റ് റ്റു എന്റ് എന്‍ക്രിപ്ഷനും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാട്‌സാപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 90 ശതമാനം ആശയവിനിമയങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഗ്രൂപ്പുകളിലും പത്ത് അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ 257 ആളുകള്‍ എന്ന പരിധിയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്‌സാപ്പിലെ ആന്റി-സ്പാം എഞ്ചിനീയറിങ് ടീം മേധാവി മാറ്റ് ജോണ്‍സ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു.

പരസ്യ ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു സന്ദേശം എത്രയാളുകള്‍ക്ക് അയക്കാം എന്നതിന് ഇപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു മെഗാഫോണ്‍ നല്‍കാനല്ല ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജോണ്‍സ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് സന്ദേശങ്ങളും ബള്‍ക്ക് സന്ദേശങ്ങളും കണ്ടെത്താന്‍ മെഷീന്‍ ലേണിങ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പ് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് പ്ലാറ്റ് ഫോം അല്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളോടും തങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ മേധാവി കാള്‍ വൂഗ് പറഞ്ഞു. എന്റ് റ്റു എന്റ് എന്‍ക്രിപിഷന്‍ നീക്കം ചെയ്യുക സാധ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ വൂഗ്, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാല്‍ വാട്‌സാപ്പ് മറ്റൊരു ഉല്‍പ്പന്നമായിമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: whatsapp wants to maintain the private nature,privacy