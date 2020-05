കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ച്ചാവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോഗം 40% വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറെ കാലമായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്‍സ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് സേവനമാണ് വാട്‌സാപ്പ്. അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ വാട്‌സാപ്പിനെതിരെ ഹാക്കര്‍മാരുടെ ഒരു പട തന്നെയുണ്ട്.

വാട്‌സാപ്പില്‍ പുതിയൊരു തട്ടിപ്പ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാബീറ്റാ ഇന്‍ഫോ വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ടെക്‌നിക്കല്‍ ടീം എന്ന വ്യാജേനയാണ് തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ സമീപിക്കുന്നത്. വാട്‌സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആറക്ക വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് ഇവര്‍ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാട്‌സാപ്പിന്റെ ലോഗോയാണ് തട്ടിപ്പുകാര്‍ പ്രൊഫൈല്‍ പിക്ചര്‍ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഈ രീതിയില്‍ ഒരിക്കലും ഉപയോക്താക്കളെ സമീപിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രത്തിന് സമീപം ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷന്‍ ടിക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും. എങ്കിലും വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാട്‌സാപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സമീപിക്കില്ല.

ഉപയോക്താക്കളുടെ വാട്‌സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് നല്‍കിയാല്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കര്‍മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും. നിയമവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കാനും ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ചാറ്റുകളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും കൈക്കലാക്കാനും ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

അക്കൗണ്ടില്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോണില്‍നിന്നു വാട്‌സാപ്പ് ലോഗ് ഔട്ട് ആവും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ അതിവേഗം റീ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് തിരികെ എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. മുന്‍കരുതലെന്നോണം. അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിക്കണം.

Content Highlights: whatsapp new scam asking verification code for hijacking user accounts