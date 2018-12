സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: ട്വിറ്ററിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നും ചൈനയില്‍ നിന്നും അസാധാരണ പ്രവൃത്തികള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സ്ഥാപനമായ ട്വിറ്റര്‍. പരാതികള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി ട്വിറ്റര്‍ നല്‍കിയിരുന്ന സപ്പോര്‍ട്ട് ഫോമില്‍ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ അപേക്ഷാഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ചില പ്രവൃത്തികളിലാണ് ട്വിറ്റര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നും ചൈനയില്‍ നിന്നുമുള്ള അസാധാരണ ഇടപെടല്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടത്. സപ്പോര്‍ട്ട് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ചില അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും തുടര്‍ച്ചയായി സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. ആ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ ചില ഐപി അഡ്രസുകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയുള്ളവരുടേതാവാമെന്ന സംശയം ട്വിറ്റര്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്.

നവംബര്‍ 15 നാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ട്വിറ്ററിന്റെ സപ്പോര്‍ട്ട് ഫോമില്‍ തകരാര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഈ തകരാര്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറുകളുടെ കണ്‍ട്രി കോഡ് കണ്ടെത്താനും അക്കൗണ്ടുകള്‍ ട്വിറ്റര്‍ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു.

ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും അസാധാരണമായതും സംശയാസ്പദവുമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുമ്പോള്‍ ആ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോക്താവിനോട് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം തെളിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്.

അതേസമയം ഈ പ്രശ്‌നത്തിലൂടെ ആരുടേയും മുഴുവന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പറുകളോ മറ്റ് വ്യക്തിവിവരങ്ങളോ ചോര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്‌നം ബാധിച്ചവരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉപയോക്താക്കളെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്‌നം ബാധിച്ചിരിക്കാന്‍ ഇടയുള്ള മറ്റ് ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രശ്‌നം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ട്വിറ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അതിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഇതിനായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചുവെന്നും ഈ വിഷയത്തില്‍ തങ്ങള്‍ സുതാര്യത പാലിക്കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Twitter warns of unusual activity from China and Saudi Arabia