അമേരിക്കന്‍ ഭരണകൂടം രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് വിധിയെഴുതിയ ചൈനീസ് വീഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക് ടോക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്ററും രംഗത്തെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ നീക്കവുമായി ട്വിറ്റര്‍ മുന്നോട്ട് പോവുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ടിക് ടോക്കിനെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. താരതമ്യേന ചെറിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ ടിക് ടോക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ ട്വിറ്റര്‍ തുടരുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

2900 കോടി ഡോളറാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ വിപണി മൂലധനം. ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനേക്കാള്‍ കുറവാണ് 16000 കോടി ഡോളറാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റേത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ടിക് ടോക്കുമായി ഒരു ഇടപാട് നടക്കണമെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ട്വിറ്ററിന് മറ്റ് നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നുള്ള സഹായം വേണ്ടിവരും.

നേരത്തെ വൈന്‍ എന്ന ഷോര്‍ട്ട് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും. ഏറ്റെടുത്ത് നാല് വര്‍ഷംകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടച്ച് പൂട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ടിക് ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ഭാവിയെന്താണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെയും അത് സ്വാധീനിക്കും.

