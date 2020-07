ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയില്‍ ആശങ്ക ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ടിക് ടോക്ക് ചൈനീസ് ഉടമയില്‍ നിന്നും വേര്‍പെട്ട് ഒരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായി മാറുമെന്നാണ് താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസിലെ വാണിജ്യ ഉപദേഷ്ടാവായ ലാരി കുഡ്‌ലോവ്.

നിരോധനം നേരിടുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് ടിക് ടോക്ക് ബെയ്ജിങിലെ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് ടെക്‌നോളജിയില്‍ നിന്നും വേര്‍പെടുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടിക് ടോക്കിന് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട് മെന്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കുഡ്‌ലോവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥതയില്‍ നിന്നും വേര്‍പെട്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായി ടിക് ടോക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോവുകയാണ് എന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ടിക് ടോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലാണോ എന്നും അമേരിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കമ്പനിയ്ക്ക മുന്നില്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും കുഡ്‌ലോവ് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

എന്നാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിയമ നടപടി നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നും പരമാവധി അകലം പാലിക്കാനുള്ള ശ്രമം ടിക് ടോക്ക് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക് ടോക്കിന്റെ സോഴ്‌സ് കോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും ചൈനീസ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരെ കമ്പനി മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയില്‍ ടിക് ടോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സേവനം ചൈനയില്‍ ഡൗയിങ് എന്ന പേരിലാണ് ടിക് ടോക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സേവനങ്ങളുടെയും വേര്‍പിരിക്കാനും പ്രത്യേകം സംഘങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍ അത് ഒരു സമ്പൂര്‍ണ വേര്‍പിരിയലിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് കുഡ്‌ലോവിന്റെ വാക്കുകള്‍ നല്‍കുന്നത്.

ടിക് ടോക്ക് ഒരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയെന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചാല്‍. ഇന്ത്യയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന നിരോധനം പോലും പിന്‍വലിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

Content Highlights: tiktok may separate from chinese bytedance operate as american company