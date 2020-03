ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് ടിക് ടോക്കില്‍. ടിക് ടോക്ക് താരമെന്ന പദവി തന്നെ സമൂഹത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സേവനമാണ് ടിക് ടോക്ക്. എന്നാല്‍ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ താരങ്ങളായി എന്ന് കരുതി എല്ലാവര്‍ക്കും കയറി അങ്ങ് ടിക് ടോക്ക് താരമാവാന്‍ സാധിക്കും എന്ന് കരുതിയിരിപ്പാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി.

നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന വീഡിയോകളില്‍ ടിക് ടോക്കിന്റെ കൈ കൈടത്തല്‍ ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ദി ഇന്റര്‍സെപ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ രൂപം, പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സമ്പന്നത എന്നിവയെല്ലാം വീഡിയോകള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളാണത്രെ.

കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ വിരൂപത, അംഗവൈകല്യം, കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും വിധമുള്ള ശാരീരിക പരിമിതികള്‍, ഉപയോക്താവിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ദൃശ്യമാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുള്ള വീഡിയോകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രചാരം നല്‍കേണ്ടെന്ന് കണ്ടന്റ് മോഡറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് ടിക് ടോക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദി ഇന്റര്‍സെപ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്കും ടിക് ടോക്ക് പ്രചാരം നല്‍കില്ല.തത്സമയ ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാല്‍ ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ട് ടിക് ടോക്കിലെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സംവിധാനവും പിന്‍വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടിക് ടോക്കില്‍ നിന്നുള്ള ചില രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്റര്‍സെപ്റ്റ് വാര്‍ത്ത നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രേഖകള്‍ ടിക് ടോക്കിന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് കമ്പനി പ്രതിനിധി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്റര്‍സെപ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള കളിയാക്കലുകള്‍ തടയുന്നതിനാണ് ഇത്തരം ഒരു മാനദണ്ഡം പാലിച്ചിരുന്നത് എന്നു ഇത് നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ശാരീരിക സംവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം രഹസ്യമായാണ് ടിക് ടോക്ക് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ളവരുടേയും അമിത ഭാരമുള്ളവരുടേയും വീഡിയോകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലം നല്ലതല്ലെങ്കില്‍, വീഡിയോ ആകര്‍ഷകമല്ലെങ്കില്‍ ആ വീഡിയോ പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ കാണിക്കില്ല.

എന്തായാലും ഈ വെളിപ്പെടുത്തലും ടിക് ടോക്കിനെ പുതിയ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയാണ്. നേരത്തെ പ്രായത്തിനനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ കാണിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ടിക് ടോക്കിന് ഇന്ത്യയില്‍ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഈ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കപ്പെട്ടു.

Content Highlights: TikTok Asked Moderators to Suppress Ugly, Poor, or Overweight Users says Report