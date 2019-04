ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ടിക് ടോക്കിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നീക്കിയത്. എങ്കിലും ജനപ്രിയ വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക് ടോക്ക് ഇപ്പോഴും ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറിലും ആപ്പിള്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേസില്‍ വാദം കേട്ട ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍. കിരുബാകരന്‍, എസ്.എസ്. സുന്ദര്‍ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ടിക് ടോക്കിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം പിന്‍വലിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അശ്ലീല വീഡിയോകള്‍ തടയും എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് നിരോധനം നീക്കിയത്. വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ടിക് ടോക്കില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ അത് കോടതി അലക്ഷ്യമാവുമെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ടിക് ടോക്ക് ഉടമസ്ഥ സ്ഥാപനം ബൈറ്റ് ഡാന്‍സ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വിധി റദ്ദാക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ആപ്പിള്‍ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ടിക് ടോക്ക് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തത്.

നിരോധനം നീക്കിയിട്ടും ആപ്പിളും ഗൂഗിളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിക് ടോക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Content Highlights: TikTok app still not available for download