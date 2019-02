ന്യൂഡല്‍ഹി: വാട്‌സാപ്പില്‍ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകരമായതും അശ്ലീലം നിറഞ്ഞതുമായ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാന്‍ സംവിധാനമൊരുകി ടെലികോം മന്ത്രാലയം.

കുറ്റകരമായ/ അസഭ്യം പറയുന്ന/ ജീവന് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന/ അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഫോണ്‍നമ്പര്‍ സഹിതമുള്ള ആ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ ccaddn-dot@nic.in എന്ന ഈമെയിലിലേക്ക് അയച്ചാല്‍ മതി യെന്ന് ടെലികോം വകുപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ ആഷിഷ് ജോഷി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുമായും പോലീസുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ടെലികോം മന്ത്രാലയം തന്നെ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിരവധി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വാട്‌സാപ്പ് വഴി അസഭ്യം നിറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ച സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി. പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ച ആളുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതി അറിയിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കോള്‍ സെന്റര്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്നു സ്വന്തം സേവനങ്ങള്‍ കുറ്റകരമായ സന്ദേശ പ്രചരണങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് കമ്പനികള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ടെലികോം സേവനതാദാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: offensive WhatsApp messages now you can register complaint with telecom department