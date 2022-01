ജനപ്രിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ എന്നതില്‍ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോള്‍ ഒരു മള്‍ടി മീഡിയാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച റീല്‍സ് എന്ന വീഡിയോ ഷെയറിങ് സേവനത്തിന് സ്വീകാര്യത വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും മുന്‍നിരയിലുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ ആപ്ലിക്കേഷനായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം മാറുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോഴിതാ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഫീച്ചര്‍ ഇന്ത്യയിലും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് അവര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനായി ഫോളോവര്‍മാരില്‍ നിന്ന് നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണത്. അതായത് ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രത്യേക വീഡിയോകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇങ്ങനെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ യൂസര്‍ നെയിമിനൊപ്പം ഒരു പര്‍പ്പിള്‍ ബാഡ്ജ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലെ എക്സ്ലൂസീവ് ലൈവ് വീഡിയോകളും സ്‌റ്റോറീസുമെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കും.

അമേരിക്കയിലെ ചില കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇതിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ ഉപഭോക്താവായ സല്‍മാന്‍ മെമന്‍ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചില സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകളും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിമാസം, 89 രൂപ, 440 രൂപ, 890 രൂപ നിരക്കിലുള്ളതാണ് ഈ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍. എന്ന് സല്‍മാന്‍ പറയുന്നു.

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഹെല്‍പ് സെന്റര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്. വെത്യസ്ത നിരക്കുകളിലുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതില്‍ ഏത് നിരക്ക് തന്റെ വരിക്കാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കാണ്. ഓരോ ക്രിയേറ്ററുടെയും അക്കൗണ്ട് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും.

