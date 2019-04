ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോടും ട്വിറ്ററിനോടും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാവാതെ വിപണിയില്‍ പിറകിലായ ഗൂഗിളിന്റെ സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ് സേവനം ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളാരംഭിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടി ഇതിനോടകം ഗൂഗിള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ, സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, മുന്‍ സിഇഒ എറിക് ഷ്മിഡ്റ്റ്, സഹസ്ഥാപരായ സെര്‍ഗെ ബ്രിന്‍, ലാരിപേജ് എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച നീക്കം ചെയ്തതായി ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

plus.google.com എന്ന യുആര്‍എല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റുകള്‍ ഒന്നും കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല. പകരം 'Looks like you've reached the end.' എന്ന സന്ദേശം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇടപെടല്‍ കുറവാണ് എന്ന കാരണമാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് പിന്‍വലിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി ഗൂഗിള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റേയും ട്വിറ്ററിന്റേയും മേല്‍ക്കോയ്മയും ഈ തീരുമാനത്തിനുള്ള കാരണമാണ്.

2018 ല്‍ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ വിവരചോര്‍ച്ചകള്‍ ഗൂഗിള്‍ പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണത്തിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി.

ആദ്യത്തെ വിവര ചോര്‍ച്ച സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 2019 ആഗസ്റ്റോടെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലസ് സേവനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കാനായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാല്‍ രണ്ടാമതും വിവരചോര്‍ച്ച സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ ഏപ്രിലോടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

