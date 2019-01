ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ എപ്പോഴും സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റേതായി ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണല്ലോ. സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരു സേവനവും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നില്ലെന്ന ചിന്താഗതി അത്തരക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ടെന്‍ ഇയര്‍ ചലഞ്ച് തന്നെ എടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഗതി രസമുള്ള കാര്യം തന്നെ. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ ഫെയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷന്‍ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നതത്രേ !

വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന പഴയകാല ചിത്രങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ഫെയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷന്‍ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഫെയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷന്‍. ഉപയോക്താക്കള്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫെയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷന്‍ സംവിധാനത്തിന് ശക്തിപകരുന്ന നിര്‍മിത ബുദ്ധി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്.

പ്രായം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നറിയൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ തീര്‍ത്തും ലളിതമായ ടെന്‍ ഇയര്‍ ചലഞ്ചിലൂടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ലഭിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് ചിത്രശേഖരമാണ് (Visual Data) എന്ന് ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രസ് എഡിറ്റോറിയല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഗ്രെഗ് ബ്രിട്ടന്‍ പങ്കുവെച്ച ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ആളുകളുടെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നിരിമിത ബുദ്ധി അല്‍ഗോരിതങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ഈ രീതിയില്‍ ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കാവും. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ മാത്രമല്ല, പ്രചാരത്തിലുള്ള മറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സേവനങ്ങളേയും ടെന്‍ ഇയര്‍ ചലഞ്ച് സഹായിക്കും.

