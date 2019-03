ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്‌വേഡ് തക്കാളിപ്പെട്ടിക്ക് ഗോദറേജിന്റെ പൂട്ട് എന്ന് പറയും പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. സ്വകാര്യത എന്നത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോട് ചേര്‍ത്ത് പറയാന്‍ പറ്റാത്ത വാക്കായി മാറിയിരിക്കുക്കുകയാണ്‌. സ്വകാര്യത വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ഇതിന് അടിവരയിടുന്നതാണ്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ വിറ്റ് കാശാക്കിയ കഥ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പാസ് വേഡുകള്‍ എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ പോലുമില്ലാതെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന വാര്‍ത്തയും വന്നിരിക്കുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും എളുപ്പം പരിശോധിക്കാവുന്നവിധം പാസ് വേഡുകള്‍ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതത്രേ. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ക്രെബ്‌സണ്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 60 കോടിയോളം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ പാസ് വേഡുകള്‍ 20,000 ല്‍ ഏറെ വരുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു അത്രേ. 2012 മുതല്‍ ഈ രീതിയിലായിരുന്നു പാസ് വേഡുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു

എന്നാല്‍ പാസ്‌വേഡുകള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണും വിധത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന ആരോപണം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നിഷേധിച്ചു. ജനുവരിയില്‍ നടന്ന സുരക്ഷാ വിശകലനത്തിനിടെ ചില ഉപയോക്താക്കളുടെ പാസ് വേഡുകള്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയും വിധമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേണല്‍ സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈറ്റ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുടെ പാസ് വേഡുകളാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വ്യക്തമാക്കിയില്ല.

