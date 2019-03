സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ് സേവനങ്ങളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിശ്ചലമായി. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പതിവുപോലെ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സേവനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാണെന്ന വിവരം പരസ്യമാക്കിയത്. #FacebookDown, #InstagramDown എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളിലാണ് ട്വീറ്റുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.