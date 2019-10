സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഉന്നത കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഓസ്ട്രിയന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ഇവ ഗ്ലോവിസ്ചിങ്-പീസ്‌ഷെകിനെ അപമാനിച്ച ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കമന്റിട്ട കേസിലാണ് കോടതിയുടെ വിധി.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും സമാനമായ മറ്റ് സേവനങ്ങളിലും വരുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസ്തുത കമ്പനികള്‍ ഉത്തരവാദികളാവില്ല. എന്നാല്‍ അവരുടെ അറിവോടയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ അത് ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ആളുകളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റുകള്‍ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കരുതെന്നുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ തന്നെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിധി. ഇതില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ ഓസ്ട്രിയന്‍ സുപ്രീംകോടതി യൂറോപ്യന്‍ ഉന്നത കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച വന്ന കോടതി വിധിയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടാല്‍ അത് നീക്കം ചെയ്യണം. മാത്രവുമല്ല ആ നിയമ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സമാനമായവ കണ്ടെത്തി അവ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളണം. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇത് നടപ്പാക്കണം.

അതേസമയം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വിധിയെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉപയോക്താക്കള്‍ പരാതിപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ ഒരു പോസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് അവ നീക്കം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തീരുമാനമെടുക്കാറുള്ളൂ. പരസ്യമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവ മാത്രമേ ഇത്തരത്തില്‍ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളൂ. എന്നാല്‍ പുതിയ വിധിയോടെ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ വരുന്ന പോസ്റ്റുകളും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും.

വിധി കൂടുതല്‍ വിശദമാക്കണമെന്നും വ്യക്തതവരുത്തണമെന്നുമാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റൊരുരാജ്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിന്‍മേല്‍ കൈകടത്താനാവില്ല എന്നതും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രസക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ പോസ്റ്റുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

