പരാജയങ്ങളില്‍നിന്ന് അതിവേഗം കരകയറാനുള്ള ഇസ്രോയുടെ ശക്തി അപാരമാണെന്നും പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന് കാത്തിരിക്കണമെന്നും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

തൃശ്ശൂര്‍ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്‍ ലുലു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ നടത്തിയ 'ഷേപ്പിങ് യങ് മൈന്‍ഡ്സ്' പരിപാടിയില്‍ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടില്‍ ആകെ സംഭവിച്ച പരാജയം സോഫ്റ്റ് ലാന്‍ഡിങ് സംഭവിച്ചില്ലെന്നതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇസ്രോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെയര്‍മാനായുള്ള എന്റെ ആദ്യവര്‍ഷത്തില്‍ ജി.എസ്.എല്‍.വി.യുടെയും ക്രയോജനിക് എന്‍ജിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ രണ്ട് പരാജയങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്.

ആരു കാരണം പരാജയപ്പെട്ടെന്നല്ല, പരാജയകാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാണ് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചത്. മികവിന്റെ തുരുത്തുകളാവുകയല്ല ഒരോ ഇസ്രോ സംഘാംഗവും ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു ടീം ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജി.എസ്.എല്‍.വി. പിന്നീട് വിജയകരമായി തീര്‍ന്നത്.

ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ.യുടെ വിജയമന്ത്രങ്ങളില്‍ പ്രധാനം കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്നതാണ്. പൊതുഖജനാവില്‍നിന്നുള്ള പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധം എല്ലാ സംഘാംഗങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ട്. രാജ്യത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയാണ് ഓരോ ദൗത്യവും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: wait for next chandrayaan misson says former isro chairman dr ka radhakrishnan