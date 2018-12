മനുഷ്യനെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതിയെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് മുന്‍ നാസ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകന്‍ ബില്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സ്. നാസയുടെ അപ്പോളോ 8 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രനു ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച ബഹിരാകാശ യാത്രികനാണ് ആന്‍ഡേഴ്‌സ്. ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനുള്ള പദ്ധതി വിഡ്ഢിത്തവും പരിഹാസ്യവുമാണെന്ന് ആന്‍ഡേഴ്‌സ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബിബിസി റേഡിയോ 5 ലൈവില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അടുത്ത പത്ത് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാനാണ് നാസയുടെ പദ്ധതി. നിലവില്‍ രണ്ട് റോബോട്ടിക്ക് പര്യവേക്ഷണ വാഹനങ്ങള്‍ ചൊവ്വയിലുണ്ട്.

മനുഷ്യനെ അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണ് ആന്‍ഡേഴ്‌സിന്റെ എതിര്‍പ്പിന് കാരണം. ഇപ്പോള്‍ നടന്നുവരുന്ന യന്ത്ര നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികളെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താരതമ്യേന ചിലവ് കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നമ്മളെ ചൊവ്വയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ അനിവാര്യതയെന്താണ്? ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആന്‍ഡേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു.

1968 ല്‍ അമേരിക്കയുടെ അപ്പോളോ 8 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ലൂണാര്‍ മോഡ്യൂള്‍ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു 85 കാരനായ ബില്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സ്. ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് തവണയാണ് ലൂണാര്‍ മോഡ്യൂള്‍ ചന്ദ്രനെ വലംവെച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഏഴ് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലിറക്കിയ അപ്പോളോ 11 പദ്ധതിയ്ക്ക് വഴിപാകിയതും അപ്പോളോ 8 പദ്ധതിയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അപ്പോളോ 8ല്‍ ബില്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനും പദ്ധതിയുടെ കമാന്‍ഡറുമായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക് ബോര്‍മാന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ തള്ളി.

ആന്‍ഡേഴ്‌സനെ പോലെ ഞാന്‍ നാസയുടെ വിമര്‍ശകനല്ല. സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും അതിന്റെ ഭാഗമാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫ്രാങ്ക് ബോര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളില്‍ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ്, ബ്ലൂ ഓറിജിന്‍ പോലുള്ള സ്വകാര്യകമ്പനികളുടെ ഇടപെടലിനെ ഫ്രാങ്ക് നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൊവ്വയ്ക്ക് മേല്‍ ഇത്രയേറെ ആവേശം കാണിക്കേണ്ടതില്ല. സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സും, ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍ അവിടെ കോളനികള്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും അസംബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടുതല്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കായി ചൊവ്വയില്‍ കോളനിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നാസയും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.

