ഇന്നുകാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനു 180 കോടി വര്‍ഷംമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ 1200 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഭീമന്‍ ഗാലക്സിയെ നിര്‍ജീവാവസ്ഥയില്‍ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി. കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അന്താരാഷ്ട്രസംഘമാണ് കണ്ടെത്തലിനു പിന്നില്‍. 'എക്‌സ്.എം.എം.-2599' എന്നാണ് ഈ ഗാലക്സിയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാലക്സി ഉയര്‍ന്നതോതില്‍ നക്ഷത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയശേഷം നശിച്ചുപോയതാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊടുന്നനെ നക്ഷത്രസൃഷ്ടി അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല.

''ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന് 200 വയസ്സാവുംമുമ്പേ എക്‌സ്.എം.എം.-2599 രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. 30,000 സൂര്യന്മാരുടെ പിണ്ഡത്തിലേറെയായിരുന്നു ഈ ഗാലക്സിയുടെ പിണ്ഡം . പ്രപഞ്ചത്തിനു 100 കോടിയില്‍ത്താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോള്‍ എക്‌സ്.എം.എം.-2599 പരമാവധി നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനു 180 കോടി വയസ്സായപ്പോള്‍ ഈ ഗാലക്സി ഇല്ലാതായി'' -കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ബെഞ്ചമിന്‍ ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. പ്രപഞ്ചത്തിനിപ്പോള്‍ 1400 കോടിവര്‍ഷം പ്രായമുണ്ട്.

അമേരിക്കയിലെ ഹവായിലുള്ള ഡബ്ല്യു.എം. കെക് ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയിലെ മള്‍ട്ടി-ഒബ്‌ജെക്ട് സ്‌പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ഫോര്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് എക്‌സ്പ്ലൊറേഷന്‍ എന്ന ഉപകരണമുപയോഗിച്ചാണ് എക്‌സ്.എം.എം.-2599-ന്റെ സവിശേഷതകള്‍ ഗവേഷകസംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ആസ്‌ട്രോഫിസിക്കല്‍ ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Content Highlights: Scientists found galaxy from the early universe grew astonishingly fast then stopped