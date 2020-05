ലണ്ടന്‍: വിനോദങ്ങള്‍ക്കും വിവരങ്ങളറിയാനുമായാണ് സാധാരണ ആളുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാറ്. എന്നാല്‍ ഒരു പുതിയ തരം ഫംഗസിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയത് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു തേരട്ടയുടെ ചിത്രം ഗവേഷകര്‍ കണ്ടത്. അതിന്റെ തലയുടെ മുകളിലായി കുറച്ച് ചെറിയ പുള്ളികള്‍ അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. അമേരിക്കന്‍ തേരട്ടകളില്‍ അത് സാധാരണയായി കാണാറില്ല.

ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഈ പാരാസൈറ്റിക് ഫംഗസിന് 'ട്രോഗ്ലോമൈസെസ് ട്വിറ്ററാറ്റി' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കോപ്പന്‍ഹേഗന്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള അന സോഫിയ റബോലെറയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ കണ്ട തേരട്ടയുടെ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും ഈ ഫംഗസിനെ ആദ്യമായി കാണ്ടെത്തിയത്. അമേരിക്കന്‍ തേരട്ടകള്‍ സാധാരണ ഇത്തരം ഫംഗസുകളെ കാണാറില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അവര്‍ തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ ആ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പലതിനും കാരണമാവും എന്നതിന് ഉദാഹരണാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ഗുണകരമായ ഉപയോഗത്തിന് ഇത് പ്രചോദനമാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് റബോലെറ പറഞ്ഞു.

