ആധുനിക കണികാശാസ്ത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും നൊബേല്‍ ജേതാവുമായ മുറെ ജെല്‍മാന്‍ (89) അന്തരിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യേ കണങ്ങളെ വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കാനുള്ള ഗണിതമാതൃക കണ്ടെത്തുകയും, മൗലിക കണങ്ങളായ ക്വാര്‍ക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഗവേഷകനാണ് ജെല്‍മാന്‍.

യു.എസില്‍ കാലിഫോര്‍ണിയ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ (കാല്‍ടെക്) ഗവേഷകനായിരുന്ന ജെല്‍മാന്‍, ന്യൂ മെക്‌സിക്കോയില്‍ സാന്റ ഫെയില്‍ ഭവനത്തില്‍ വെച്ചാണ് വിടവാങ്ങിയത്. ജെല്‍മാന്‍ സഹസ്ഥാപകനായ 'സാന്റ ഫെ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട്' പുറത്തു വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ത്യം.

ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അതികായനായിരുന്നു ജെല്‍മാന്‍. കാല്‍ടെകില്‍ പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഫെയ്മാന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മൗലിക കണങ്ങളെ ഗണിതപരമായി വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കാന്‍ 'എയ്റ്റ്‌ഫോള്‍ഡ് വേ' (Eightfold Way) രൂപപ്പെടുത്തിയ ജെല്‍മാന്, 1969-ല്‍ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ ലഭിച്ചു. പദാര്‍ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികകണങ്ങളായ ക്വാര്‍ക്കുകളെ (quarks) സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചതില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതും ജെല്‍മാനാണ്. കണികശാസ്ത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ 'സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡല്‍' വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചത് ജെല്‍മാന്റെ സംഭാവനകളാണ്.

മൗലീക കണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡലില്‍, ആറ് കണികകള്‍ ക്വാര്‍ക്കുകളാണ്. Pic Credit: Wikimedia Commons

യുക്രൈന്‍ പ്രദേശത്തു നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മന്‍ഹാട്ടണിലെ ജൂതകുടുംബത്തില്‍ 1929-നാണ് ജെല്‍മാന്‍ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഗണിതത്തില്‍ അസാധാരണ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെല്‍മാന്‍. യേല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, മസാച്യൂസെറ്റ്‌സ് ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (MIT) എന്നിവടങ്ങളില്‍ പഠനം നടത്തിയ ജെല്‍മാന്‍ തന്റെ അക്കാദമിക് ജീവിതത്തില്‍ ഏറിയ പങ്കും ചെലവിട്ടത് കാല്‍ടെക്കിലാണ്.

റേഡിയോ ആക്ടീവ് അപചയത്തിന് പിന്നിലെ ക്ഷീണബലം (weak force) സംബന്ധിച്ച് ഫെയ്ന്‍മാനുമായി ചേര്‍ന്ന് ജെല്‍മാന്‍ 1950-കളുടെ അവസാനം 'വി മൈനസ് എ സിദ്ധാന്തം' (V-A theory) രൂപപ്പെടുത്തി. മലയാളിയായ ഇ.സി.ജി.സുദര്‍ശന്‍ റോച്ചസ്റ്റര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ വെച്ച് കണ്ടെത്തിയ ആശയമാണ് 'വി മൈനസ് എ സിദ്ധാന്ത'മായതെന്ന കാര്യം പില്‍ക്കാലത്ത് ചെറിയ തോതില്‍ വിവാദമുണ്ടാക്കി.

കണികത്വരകങ്ങള്‍ (പാര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ആക്‌സലറേറ്റുകള്‍) പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുകയും, പുതിയ കണങ്ങള്‍ ദിവസവുമെന്നോണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു 1950-കള്‍. പുതിയതായി തിരിച്ചറിയുന്ന കണങ്ങളെ എങ്ങനെ വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കണമെന്ന് പിടിയില്ലാതെ ശാസ്ത്രലോകം കുഴങ്ങിയപ്പോള്‍, കണങ്ങളെ വിദഗ്ധമായി വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കാനുള്ള ഗണിതസങ്കേതം കണ്ടെത്തിയത് ജെല്‍മാന്‍ ആണ്. രസതന്ത്രത്തിലെ 'ആവര്‍ത്തന പട്ടിക'യുടെ പ്രാധാന്യമാണ്, കണികാശാസ്ത്രത്തില്‍ ജെല്‍മാന്‍ വികസിപ്പിച്ച 'എയ്റ്റ്‌ഫോള്‍ഡ് വേ' എന്ന സങ്കേതത്തിനുള്ളതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

മുറെ ജെല്‍മാന്‍, 1956-ലെ ചിത്രം. Pic Credit: SCIENCE PHOTO LIBRARY



'ക്വാര്‍ക്കുകള്‍' എന്ന അടിസ്ഥാന പദാര്‍ഥകണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ജെല്‍മാന്‍ ഏറെ പ്രശസ്തനായത്. ആറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോണുകള്‍, പ്രോട്ടോണുകള്‍, ന്യൂട്രോണുകള്‍ എന്നീ കണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണെന്ന് 1964 വരെ ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിച്ചു. ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസില്‍ സ്ഥതിചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും മറ്റേതോ കണങ്ങളാലാണ് നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ജെല്‍മാന്‍ സംശയിച്ചു. ക്വാര്‍ക്കുകളാണ് ആ കണങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു.

ജെല്‍മാന്‍ ക്വാര്‍ക്ക് മോഡല്‍ അവതരിപ്പിച്ച 1964-ല്‍ തന്നെ, ജോര്‍ജ് സ്വെയ്ഗ് എന്ന ഗവേഷകനും ക്വാര്‍ക്ക് മോഡല്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ചിരുന്നു. പില്‍ക്കാലത്ത് വിവിധ ക്വാര്‍ക്കുകളെ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തി. സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡല്‍ പ്രകാരം ആറ് ക്വോര്‍ക്കുകള്‍ ആണുള്ളണ്ട്.

കണികാശാസ്ത്രം, ഗണിതം എന്നിവ മാത്രമല്ല, വലിയ ഭാഷാപ്രേമിയും വായനക്കാരനുമായിരുന്നു ജെല്‍മാന്‍. 'quark' എന്ന പദം ജെയിംസ് ജോയ്‌സിന്റെ 'Three quarks for Muster Mark!' എന്ന വരിയില്‍ നിന്ന് ജെല്‍മാന്‍ കടമെടുത്തത്. തന്റെ സാഹിത്യ താത്പര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രവും വിവരിക്കുന്ന 'The quark and the jaguar' എന്ന ഗ്രന്ഥം 1994-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.