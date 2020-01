ഗഗന്‍യാന്റെ മനുഷ്യരില്ലാത്ത ആദ്യഘട്ട മിഷനില്‍ ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്കു പറക്കുക ഒരു സ്ത്രീ ഹ്യൂമോയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായുള്ള പേടകത്തിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മനുഷ്യരില്ലാതെയുള്ള രണ്ടു മിഷനുകളിലാണ് ഈ സ്ത്രീ ഹ്യൂമനോയ്ഡ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുക. ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സിമ്പോസിയത്തിലാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. കെ. ശിവന്‍ ആണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

വ്യോമമിത്ര എന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ഹ്യൂമനോയ്ഡിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സിലെ (ഐഐഎസ് സി) ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒയുമായി ചേര്‍ന്ന് സ്‌പേസ് റോബോട്ട് ആയ വ്യോമമിത്രയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മനുഷ്യന് സമാനമായ രീതിയില്‍ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും പെരുമാറാനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നിര്‍മിതബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയില്‍നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനും അവരുമായി സംവദിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

2022ല്‍ മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായായി 2020ല്‍ നടത്തുന്ന യാത്രയിലാണ് വ്യോമമിത്ര ബഹിരാകാശത്തേയ്ക്ക് പറക്കുക. ഇതിനു ശേഷം 2021ലും സ്‌പേസ് റോബോട്ടുമായി മറ്റൊരു ബഹിരാകാശ യാത്രയും നടത്തുന്നുണ്ട്.

വ്യോമമിത്ര എന്ന അര്‍ധ ഹ്യൂമനോയ്ഡ്

മനുഷ്യ ശരീരത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രൂപകല്‍പന ചെയ്യുന്നതുമായ റോബോട്ടുകളാണ് ഹ്യൂമനോയ്ഡുകള്‍. ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഹ്യൂമനോയ്ഡുകളെ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

