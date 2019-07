കോഴിക്കോട്: ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പിടികൊടുക്കാത്ത പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ വഴി തുറന്ന് മലയാളി ഗവേഷകന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഇന്തോ-ജര്‍മന്‍ സംഘം. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഉന്നതോര്‍ജ കോസ്മിക് കിരണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവരഹസ്യം മനസിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയത്.

ചാര്‍ജുള്ള കണങ്ങളാണ് കോസ്മിക് കിരണങ്ങള്‍. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഏല്ലാ ദിക്കില്‍നിന്നും ഏതാണ്ട് പ്രകാശവേഗത്തില്‍ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഇത്തരം കണങ്ങള്‍ പതിക്കുന്നു. ഇവയില്‍ ശക്തികുറഞ്ഞവ സൂര്യനില്‍ നിന്നും മറ്റും വരുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഉന്നതോര്‍ജ കണങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലാണ്, ഡോ.സുരജിത് പോള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സംഘം പുതിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. സാവിത്രിഭായ് ഫുലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകനും, പൂണെ 'ഇന്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്റര്‍ ഫോര്‍ അസ്‌ട്രോണമി ആന്റ് അസ്‌ട്രോഫിസിക്‌സി'ലെ (IUCAA) അസോസിയേറ്റുമാണ് ഡോ.പോള്‍.

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ ഒത്തുചേരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന്, ആ ഒത്തുചേരല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി ഏതാണ്ട് 150 കോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഉന്നതോര്‍ജ്ജ കോസ്മിക് കിരണങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നു എന്നാണ് പഠനത്തില്‍ കണ്ടത്. ഇതെപ്പറ്റി 'മന്ത്‌ലി നോട്ടീസസ് ഓഫ് ദി റോയല്‍ അസ്‌ട്രോണമിക്കല്‍ സൊസൈറ്റി'യില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ മുഖ്യരചയിതാവ് മലയാളിയായ റജു സാം ജോണ്‍ ആണ്.

ഡോ.സുരജിത് പോള്‍

നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗാലക്‌സികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍. അവ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടങ്ങള്‍ അത്യന്തം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. അത്തരം സംഘര്‍ഷഭരിതമായ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് എക്‌സ് കിരണങ്ങളും കോസ്മിക് കിരണങ്ങളും പുറത്തുവരും എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍, ടെലസ്‌കോപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രകാലവും നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉന്നതോര്‍ജ്ജ കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല.

'ടെലസ്‌കോപ്പുകളുപയോഗിച്ച് തെറ്റായ ഇടങ്ങളിലാണ് നാം നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്'-ഡോ. പോള്‍ പറഞ്ഞു. ഡോ.പോളും ഡോ.റജുവും 'ഇന്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്ററി'ലെ സൂപ്പര്‍കമ്പ്യൂട്ടിങ് സംവിധാനത്തിലാണ് മാതൃകാപഠനം നടത്തിയത്. ഡോ.പോളിന്റെ മുന്‍ പി.എച്ച്.ഡി.വിദ്യാര്‍ഥിയും ഇപ്പോള്‍ 'ഇന്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്ററി'ലെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറല്‍ ഗവേഷകനുമാണ് തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ ഡോ.റജു.

ഡോ. റജു സാം ജോണ്‍

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശവര്‍ഷം വിസ്താരമുള്ള പ്രദേശം സവിശേഷ ആല്‍ഗരിതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സൂപ്പര്‍കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ പുനസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍ ചെയ്തത്. ആയിരം പ്രൊസസറുകള്‍ അടങ്ങിയ സൂപ്പര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൂന്നുമാസം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വന്നു, ഉന്നതോര്‍ജ്ജ കോസ്മിക് കിരണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാന്‍. 'ശക്തിയേറിയ ഒരു വര്‍ക്ക്‌സ്‌റ്റേഷന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍, ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാന്‍ 250 വര്‍ഷം വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇത്തരം പല മാതൃകകള്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞങ്ങള്‍ പഠനം നടത്തി'-ഡോ.റജു അറിയിച്ചു.

ഇത്തരത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ പ്രപഞ്ചഭാഗത്ത് ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോള്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പഠിച്ചു. കൗതുകകരമായ ഫലമാണ് ലഭിച്ചത്. മുമ്പ് ടെലസ്‌കോപ്പുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ച അതേ രീതിയില്‍ തന്നെ ഡിജിറ്റല്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലും എക്‌സ് കിരണങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടു. എന്നാല്‍, അതുകഴിഞ്ഞ് 50 കോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഉന്നതോര്‍ജ്ജ കോസ്മിക് കിരണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്!

എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലതാമസം? ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് നൂറുകോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് എക്‌സ്‌റേകള്‍ പുറത്തുവരും, 150 കോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് കോസ്മിക് കിരണങ്ങളും-ഡോ.റജു അറിയിക്കുന്നു. പുതിയതായി ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെ തിരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുസാരം!

ഗാലക്‌സി ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ സംഘര്‍ഷഭരിതമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍, കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രകമ്പന തരംഗങ്ങള്‍ (വെീരസ ംമ്‌ല)െ വെളിയില്‍ വരാന്‍ 150 കോടി വര്‍ഷമെടുക്കും എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനത്തില്‍ കണ്ടത്. കോസ്മിക് കിരണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് വിശദീകരണം നല്‍കുന്നു.

പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡോ. ഹരീഷ് കുമാര്‍, ജര്‍മ്മന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ.ലൂയിജി ഇയാവിച്ചാനോ, പ്രൊഫ. കാള്‍ മാന്‍ഹൈം എന്നിവരാണ് ഡോ. റജുവിനെ കൂടാതെ സംഘത്തിലുള്ളത്. തിരുവല്ല കരിക്കോട്ടു വീട്ടില്‍ ജോണിക്കുട്ടി സാമുവലിന്റെയും റെജിയുടെയും മകനാണ് ഡോ.റജു. ന്യൂസിലാന്റില്‍ ഗവേഷകയായ ഡോ.മെലിന്‍ഡ മറിയം തോമസ് ആണ് ഭാര്യ.

content highlights: Science Matters , Galaxy clusters, Cosmic rays, Indian Scientists, Source of Cosmic Rays,Indian Scientists discover vital clues to identify the source of the highest energy cosmic rays