ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഐഎസ്ആര്‍ഓ. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായതിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ നിലയം നിര്‍മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഓ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. കെ.ശിവന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സ്വന്തമായി ഒരു ബഹിരാകാശനിലയമാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി ചെറിയ മോഡ്യൂള്‍ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും കെ ശിവന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഐഎസ്ആര്‍ഓ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് 20 ടണ്‍ ഭാരമുണ്ടാവും. ഭ്രമണപഥത്തില്‍ 400 കീലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുക. അവിടെ 15 മുതല്‍ 20 ദിവസം വരെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായതിന് ശേഷം അഞ്ചോ ഏഴോ വര്‍ഷം കൊണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയം പദ്ധഥി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവും.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലാണ് ( International Space Station -ISS) ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ താമസിച്ച് പഠനം നടത്തി വരുന്നത്. അമേരിക്ക (NASA), റഷ്യ (RKA), ജപ്പാന്‍ (JAXA), കാനഡ (CSA) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടേയും പതിനൊന്ന് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെബഹിരാകാശ സംഘടനകളുടെയും (ESA) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല.

ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമോ എന്ന് ഏറെക്കാലമായി ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണ്. എന്നാല്‍ സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം ഐഎസ്ആര്‍ഓ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ ചൈനയും ബഹിരാകാശ നിലയം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്.

ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതി

മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഗഗന്‍ യാന്‍ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഗവേഷകരെ അയക്കും. രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളാവും. ഇന്ത്യ തന്നെയാവും ഗവേഷകര്‍ക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നല്‍കുക. യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. 10000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ചിലവായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഗഗന്‍ യാന്‍ ദേശീയ ഉപദേശക കൗണ്‍സിലിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാവും പദ്ധതി.

ഗഗന്‍ യാന്‍ പദ്ധതിയ്‌ക്കൊപ്പം സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ആദിത്യ മിഷന്‍, ശുക്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള വീനസ് മിഷന്‍ എന്നിവയ്ക്കും ഐഎസ്ആര്‍ഓ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.

Content Highlights: India to build its own separate space station says ISRO chief K sivan