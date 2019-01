സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിന്റെ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് . 'ഹോപ്പര്‍' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പരീക്ഷണ റോക്കറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ് മസ്‌ക് പുറത്തുവിട്ടത്.

ടെക്‌സാസിലെ വിക്ഷേപണസ്ഥലത്ത് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷണ റോക്കറ്റിന്റെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്ത് ഹോപ്പറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ട്വിറ്ററിലാണ് പൂര്‍ത്തിയായ റോക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം മസ്‌ക് പങ്കുവെച്ചത്. ഇത് യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രമാണെന്നും വരച്ചെടുത്തതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz