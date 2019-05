തിരുവനന്തപുരം: ഏറെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള മിഷനാണ് ചന്ദ്രയാന്‍ 2 എന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഓ ചെയര്‍മാന്‍ കെ ശിവന്‍. അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുക മാത്രമല്ല, ഭ്രമണ പഥത്തില്‍ നിന്നും വേറിട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ പതിയെ ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മറ്റ് ചാന്ദ്ര പദ്ധതികളെല്ലാം ചന്ദ്രന്റെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ആരും ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തേക്കാണ് നമ്മള്‍ ചെല്ലുന്നത്. അതുവഴി നിരവധി പുതിയ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ദൗത്യത്തിന് വെല്ലുവിളി ഏറെയുണ്ടെന്ന് കെ ശിവന്‍ പറയുന്നു. സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യത അനുസരിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാന്‍ റോവറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. തുടര്‍ച്ചയായി 14 ദിവസമേ റോവറിന് ഈ രീതിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവൂ. രണ്ടാഴ്ച സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചാല്‍ അടുത്ത 14 ദിവസത്തേക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാവില്ല. ഇത് ചിലപ്പോള്‍ റോവറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമായേക്കാം.

ഭാവിയില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മള്‍ക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നാല്‍ ഈ ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ഉദ്യമം ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നും പദ്ധതി ഇന്ത്യന്‍ സാങ്കേതിക രംഗത്തിന് നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

