ബാലാകോട്ടിലെ ഭീകരക്യാമ്പുകള്‍ക്കുനേരെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത് അടുത്തിടെയാണ്. ജെയ്‌ഷെയുടെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തില്‍ നാല് കറുത്ത പാടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമണം നടന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരു വശത്ത് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ബോംബിട്ട മദ്രസാ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പോലുള്ള വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്ര ചിത്രങ്ങളെയും പാകിസ്താനില്‍ ബാലാകോട്ട് പരിസരത്ത് സ്വന്തം ലേഖകന്‍മാര്‍ നേരിട്ടെത്തി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബാലാകോട്ടില്‍ 350 ഭീകരവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭരണപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ വാദമുന്നയിക്കുമ്പോള്‍. പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള തെളിവുകള്‍ തരാന്‍ ഭരണകൂടം മുതിരുന്നില്ല. ഉപഗ്രഹ ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള വിദേശ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടേയും വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് സ്വന്തം ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തത നല്‍കാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല.

ഈസാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകത്തെ മുന്‍നിര ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്‍സികളില്‍ ഒന്നായ ഐഎസ്ആര്‍ഓയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ എവിടെയാണ്?

500 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ഭൗമ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ബാലാകോട്ട് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹചിത്രം പുറത്തുവിട്ട പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സിനുള്ളത്. ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാല്‍ പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഓയ്ക്കുള്ളത്. 48 ഓളം ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹവ്യൂഹം ഇന്ത്യയുടേതായുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ഉപഗ്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ ബാലാകോട്ട് ഭീകരവാദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്യുകയും നിര്‍മിക്കുകയും വിക്ഷേപണം ചെയ്യുകയുമാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഓയുടെ ചുമതലയെന്നും നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പിന്നീട് സായുധ സേനകള്‍ പോലെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറുമെന്നുമാണ് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉപഗ്രങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ടെക്‌നിക്കല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയായ നാഷണല്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓര്‍ഗനൈസേഷനിലേക്കാണ് (എന്‍.ടി.ആര്‍.ഓ) എത്തുന്നത്.

റഡാര്‍സാറ്റ്, കാര്‍ട്ടോസാറ്റ്, മൈക്രോസാറ്റ്-ആര്‍, ഹൈസിസ് പോലുള്ള ഉപഗ്രങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തത കൂടിയ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

റിസാറ്റ്-1 (RISAT-1) ന് രാത്രിയും പകലും നിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. 2017 ല്‍ ഇത് പ്രവര്‍ത്തനമവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പകരം പുതിയ ഉപഗ്രഹം ഈ വര്‍ഷം വിക്ഷേപിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ 2009 ല്‍ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച റിസാറ്റ്-2 ഉപഗ്രഹം ഇന്നും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണ് ബാലാകോട്ടിലെ മികച്ച ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ റിസാറ്റ്-2 ന് സാധിക്കും.

ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ കഴിവുള്ള കാര്‍ട്ടോസാറ്റ് ഉപഗ്രങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.

277 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ പ്രതിരോധ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കായി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് മൈക്രോസാറ്റ്-ആര്‍. പ്ലാനറ്റ് ലാബ്‌സിന്റെ പകുതി ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് പ്ലാനറ്റ് ലാബിന്റെ ഡോവ് ഉപഗ്രഹ വ്യൂഹത്തേക്കാള്‍ മികച്ച ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏക ഐഎസ്ആര്‍ഒ ഉപഗ്രഹവും ഇത് തന്നെയാവും.

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, 2018 ല്‍ ഐഎസ് ആര്‍ഓ വിക്ഷേപിച്ച ഹൈപ്പര്‍ സ്‌പെക്ട്രല്‍ ഇമേജിങ് സാറ്റലൈറ്റിന് ഭൂമിയിലുള്ള നിര്‍മിതികള്‍ ഏത് ലോഹം ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ചതാണെന്ന് വരെ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രവും ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ബാലാകോട്ട് ആക്രമണം പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും ഭരണ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ അവകാശവാദങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓര്‍ഗനൈസേഷനിലെ കംപ്യൂട്ടറില്‍ പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുക സ്വാഭാവികം.

കടപ്പാട്: എൻ.ഡി.ടി.വി

Content Courtesy: balakot air strike row over satellites india isro not released an image yet