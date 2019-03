ഇന്ത്യ 300 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നടത്തിയ ഉപഗ്രഹവേധ പരീക്ഷണം നല്ലലക്ഷണമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാര്‍മമെന്റ് റിസര്‍ച്ചിലെ സ്‌പേസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫെലോ ഡാനിയല്‍ പൊറാസ് . ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍, ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്നിവ ധാരാളമുള്ള മേഖലയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയവും ഈ പരിധിയിലാണ്. ഉപഗ്രഹം തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലേക്കുവരെ പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അഗ്‌നി മൂന്ന് മിസൈല്‍ പരീക്ഷിക്കുന്ന 2012 മുതല്‍ ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈലിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. അന്ന് ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായിരുന്ന ഡോ. വി.കെ. സാരസ്വത് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചാലല്ലാതെ ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ വിദഗ്ധരും. സാരസ്വതിന്റെ വാദത്തെ 'കടലാസ് പുലി'യാണെന്നായിരുന്നു പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അന്നുമുതല്‍ എസാറ്റ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള (എല്‍.ഇ.ഒ.) ഉപഗ്രഹമാണ് തകര്‍ത്തത്.

ഉപഗ്രഹം തകര്‍ക്കുമ്പോഴുണ്ടാക്കുന്ന ബഹിരാകാശ മാലിന്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉപഗ്രഹ പരീക്ഷണത്തിന് അനുമതി നല്‍കാതിരുന്നത്. ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വന്തം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടേയും തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു കാരണം.

2007 ല്‍ ചൈന നടത്തിയ എസാറ്റ് മിസൈല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തകര്‍ന്ന ഫെങ് യുന്‍-1സി ഉപഗ്രഹം 3000-ഓളം കഷ്ണങ്ങളായി തെറിച്ചുവെന്നും ഈ ഉപഗ്രഹ ഭാഗങ്ങളാണ് 2013 ല്‍ ഒരു റഷ്യന്‍ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കിടയാക്കിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യ നടത്തിയ പരീക്ഷണം ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതമാണ് ബഹിരാകാശത്തുണ്ടാക്കുകയെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

