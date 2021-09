ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: അവസാന ഹിമയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിനും എത്രയോമുമ്പ് മനുഷ്യര്‍ വടക്കെ അമേരിക്കയില്‍ വാസമുറപ്പിച്ചതിന് തെളിവുകളുമായി ശാസ്ത്രസംഘം.

16,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്പാണ് വടക്കെ അമേരിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ മനുഷ്യരെത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ മനുഷ്യനെത്തിയതും ഇവിടെയാണ്. എന്നാല്‍, 23,000 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചവരെന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍.

അമേരിക്കയിലെ ന്യൂമെക്‌സിക്കോയില്‍ വളരെക്കാലംമുമ്പേ വറ്റിപ്പോയ ഒരു തടാകത്തിന്റെ തീരത്തുനിന്നാണ് പുരാതന മനുഷ്യന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

മേഖല ഇപ്പോള്‍ ന്യൂമെക്‌സിക്കോ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ്. കണ്ടെത്തിയ കാല്‍പ്പാടുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും കൗമാരക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടേതുമാണെന്ന് സയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുതിര്‍ന്നവരുടേത് വളരെ കുറവും. ഇതേകാലത്ത് പ്രദേശത്ത് മാമത്തുകളും ഭീമന്‍ തേവാങ്കുകളും ചെന്നായ്ക്കളുമടക്കമുള്ളവ ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകളും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: Ancient Footprints Suggest Humans Lived In The America Earlier Than we Thought