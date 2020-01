വാഷിങ്ടണ്‍: തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്യഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെയും സംഭവന. 1300 പ്രകാശവര്‍ഷമകലെ ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഒരു അന്യഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വൂള്‍ഫ് സുക്കിയര്‍ (Wolf Cukier) എന്ന പതിനേഴുകാരന്‍.

നാസയുടെ 'ട്രാന്‍സിറ്റിങ് എക്സോപ്ലാനറ്റ് സര്‍വേ സാറ്റലൈറ്റ്' (ടെസ്) നല്‍കിയ നിരീക്ഷണ ഡേറ്റയില്‍ നിന്നാണ്, നാസയുടെ ഗോദാര്‍ഡ് സ്‌പേസ് ഫ്‌ളൈറ്റ് സെന്ററില്‍ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിനെത്തിയ സുക്കിയര്‍ ആ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. 'ടി.ഒ.ഐ.1388 ബി' എന്നാണ് അന്യഗ്രഹത്തിനു പേരു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പരിഗണിച്ചാല്‍ നെപ്ട്യൂണിനും സാറ്റണിനും ഇടയിലാണ് ടി.ഒ.ഐ.1388 ബിയുടെ സ്ഥാനം. അത് ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്നിന് നമ്മുടെ സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് 15ശതമാനം കൂടുതല്‍ വലിപ്പമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രമാകട്ടെ താരതമ്യേന ചെറുതും.

'ടി.ഒ.ഐ.1388 ബി' അടങ്ങുന്ന സംവിധാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു സിഗ്നല്‍ കണ്ടതാണ്, സുക്കിയറിനെ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്. 'ആദ്യം ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത് അത് നക്ഷത്ര ഗ്രഹണം ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ സമയക്രമം തെറ്റായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അതൊരു ഗ്രഹമാണെന്ന് മനസിലായത്'- സുക്കിയര്‍ പറയുന്നു.

അന്യഗ്രഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായി 2018 ഏപ്രിലിലാണ് 'സ്പേസ് എക്സി'ന്റെ ഫാല്‍ക്കന്‍ 9 റോക്കറ്റ് 'ടെസി'നെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചത്. ആകാശത്തെ ഒരോ ചെറിയ ഭാഗവും, ഇടതടവില്ലാതെ 27 ദിവസം വീതം ടെസ് നിരീക്ഷിക്കും. ആ നിരീക്ഷണ വേളയില്‍ ഒരോ 30 മിനുറ്റ് കൂടുമ്പോഴും, അത് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും.

അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റയിലാണ് ഗവേഷകര്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തി, ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തിന് മങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നക്ഷത്രവെളിച്ചത്തില്‍ മങ്ങല്‍ കണ്ടാല്‍, അത് നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഗ്രഹം മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാകാം. ഇതിന് 'സംതരണം' (transit) എന്നാണ് പേര്. സംതരണവിദ്യയാണ് ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന അന്യഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സുക്കിയറിനെ സഹായിച്ചത്.

