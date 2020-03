ജനപ്രിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ് സൂം അതിന്റെ ഐഓഎസ് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍നിന്നു രഹസ്യമായി ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വൈസ് (vice) ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളല്ലാത്തവരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ ഐഓഎസ് ആപ്പില്‍നിന്നു സൂം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം. സൂം ആപ്പിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇന്റര്‍ഫെ്‌സ് വഴിയാണ് സൂം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഡാറ്റാ ബേസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് വഴി ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലേക്ക് അയക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ടാര്‍ഗറ്റഡ് പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് സൂമില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂമിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസിയല്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുമെന്നോ അത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നോ സൂം പറയുന്നില്ല.

മുമ്പും ഇത്തരം വീഴ്ചകളുടെ പേരില്‍ സൂം വിമര്‍ശനം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സൂമിന്റെ മാക് പതിപ്പില്‍ വെബ്ക്യാമിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാന്‍ വഴിവെക്കുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ച സൂം ആപ്പില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിന്‌ പ്രചാരം നല്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സൂം. അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു വിമര്‍ശനം സൂമിനെതിരെ ഉയരുന്നത്.

