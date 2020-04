ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയം സുരക്ഷയും മാനിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ഉയരവെ സൂം വീഡിയോ മീറ്റിങ് സേവനത്തില്‍ വന്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. ഉപയോക്താക്കളുടെ വിന്‍ഡോസ് കംപ്യൂട്ടര്‍ ലോഗിന്‍ പാസ് വേഡ് വരെ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദനായ @_g0dmode ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റ് സൈബര്‍ വിദഗ്ദര്‍ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കംപ്യൂട്ടറിലെ ലോഗിന്‍ വിവരം ഹാക്കര്‍ക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കംപ്യൂട്ടറിലെ ഏത് പ്രോഗ്രാം തുറക്കാനും ഹാക്കര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

ഈ പ്രശ്‌നം സൂമിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം. ഇക്കാരണത്താല്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ സൂമിന്റെ തന്നെ വെബ് പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിദഗ്ദരുടെ നിര്‍ദേശം.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണ്‍ വിളി വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യത നല്‍കുന്ന എന്റ് റ്റു എന്റ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ സൂമില്‍ ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളുമെല്ലാം വ്യാപകമായി സൂം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് ടൂള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ ബ്യൂറോ ഏഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ സൂമിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിനിടെ പോണ്‍ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ പോപ്പ് അപ്പ് ആയി വരുന്നുണ്ടെന്നും എഫ്ബിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഇത് കൂടാതെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സൂം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കൈമാറുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

Content Highlights: Zoom bug can let hackers steal your Windows password