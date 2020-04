ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ടിവി സേവനദാതാക്കളായ യപ്പ് ടിവി അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷയിലുള്ള ചാനലുകള്‍ക്കാണ് ഇളവ് നല്‍കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 25 മുതല്‍ 28 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഫ്ളാഷ് സെയില്‍ നടക്കുന്നത്.

അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടണ്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാന്‍ഡ്, മലേഷ്യ, സിങ്കപ്പൂര്‍, മറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേയും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഫ്ളാഷ് സെയിലിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാം. ഈ ആനുകൂല്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷയിലുള്ള ചാനലുകള്‍ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് യപ്പ് ടിവി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

കൊറോണ മഹാമാരിയുടെയും ലോക്ക്ഡൗണിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രത്യേക പാക്കേജുമായി യപ്പ് ഫ്ളാഷ് സെയില്‍ നടത്തുന്നത്. നിരവധി ആളുകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ കഴിയുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പരമാവധി ആനന്ദം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് യപ്പ് ടിവിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

സ്മാര്‍ട്ട് ടെലിവിഷനിലും സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഡിവൈസുകളിലും യപ്പ് ടിവി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും യപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. കൂടുതല്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ക്കും യപ്പ് ടിവിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം. www.yupptv.com

