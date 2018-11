നോയിഡ: മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ 200 ജീവനക്കാരെ ജോലിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നോയിഡയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘർഷം. ഷാവോമി, ഓപ്പോ സ്മാര്‍ട്ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഹൈപ്പാഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ 1200 ഓളം തൊഴിലാളികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോയിഡ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സുധ സിങ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് ഫാക്ടറിയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ അക്രമാസക്തരായ വിവരം തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് സുധ സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നത്തില്‍ കമ്പനി ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തങ്ങള്‍ കരാറുകാരനോടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാവുമെന്ന് കരാറില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും കമ്പനി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്ന് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ ഉച്ചയോടെ ഫാക്ടറി സന്ദര്‍ശിച്ചു.

അസംസ്‌കൃതവസ്തുക്കളുടെ കുറവ് മൂലം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ ജോലിക്കെത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് കമ്പനി കരാറുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജീവനക്കാര്‍ തിങ്കഴാഴ്ചയും ജോലിക്കെത്തി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബയോമെട്രിക് യന്ത്രത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ജീവനക്കാരെ കമ്പനി വിലക്കി.

കരാറുകാര്‍ തൊഴിലാളികളെ വിവരം കൃത്യമായി അറിയിച്ചില്ല. ഇതെത്തുടര്‍ന്നാണ് തൊഴിലാളികള്‍ തിങ്കളാഴ്ചയും ജോലിക്കെത്തിയത്. സ്ഥാപനം അധികൃതര്‍ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തിറക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ജീവനക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ ഹരീഷ് ചന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതെന്നും അക്രമമുണ്ടാക്കിയ ജീവനക്കാരില്‍ ചിലര്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി കടന്നുകളഞ്ഞെന്നും ഫാക്ടറിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

